https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581073377.html

Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:18

2020-10-22T19:18

2020-10-22T19:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. <a href="http://ria.ru/person_mikhail-favorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фаворов</a> выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев."Она (вакцина – ред.) уникальная, поскольку она не такая, как другие… Я готов ее испытать на себе. Те результаты, которые показывали, я доволен", - сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/sposob-1581060433.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире