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https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581073377.html
Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:18
2020-10-22T19:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. <a href="http://ria.ru/person_mikhail-favorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фаворов</a> выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев."Она (вакцина – ред.) уникальная, поскольку она не такая, как другие… Я готов ее испытать на себе. Те результаты, которые показывали, я доволен", - сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/sposob-1581060433.html
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
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коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

19:18 22.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев.
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"Она (вакцина – ред.) уникальная, поскольку она не такая, как другие… Я готов ее испытать на себе. Те результаты, которые показывали, я доволен", - сказал Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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