https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581007783.html

"Это не пафос". Зеленский назвал украинскую вакцину от COVID уникальной

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальной разрабатываемую украинскую вакцину против коронавируса, при этом он заявил, что, если у кого-то... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:54

2020-10-22T14:54

2020-10-22T15:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

владимир зеленский

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в мире

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<strong>КИЕВ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал уникальной разрабатываемую украинскую вакцину против коронавируса, при этом он заявил, что, если у кого-то проверенная вакцина появится раньше, Киев будет ее закупать в любом случае.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что главе государства Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев.Он также заявил, что несмотря на выявляемые ежедневно в стране 6-7 тысяч зараженных коронавирусом строгого карантина на Украине вводить не планируют. Он добавил, что такие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/vaktsina-1580973604.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, денис шмыгаль, коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире