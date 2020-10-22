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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581007783.html
"Это не пафос". Зеленский назвал украинскую вакцину от COVID уникальной
Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальной разрабатываемую украинскую вакцину против коронавируса, при этом он заявил, что, если у кого-то... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:54
2020-10-22T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал уникальной разрабатываемую украинскую вакцину против коронавируса, при этом он заявил, что, если у кого-то проверенная вакцина появится раньше, Киев будет ее закупать в любом случае.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что главе государства Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев.Он также заявил, что несмотря на выявляемые ежедневно в стране 6-7 тысяч зараженных коронавирусом строгого карантина на Украине вводить не планируют. Он добавил, что такие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, денис шмыгаль, коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире

"Это не пафос". Зеленский назвал украинскую вакцину от COVID уникальной

14:54 22.10.2020 (обновлено: 15:09 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальной разрабатываемую украинскую вакцину против коронавируса, при этом он заявил, что, если у кого-то проверенная вакцина появится раньше, Киев будет ее закупать в любом случае.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что главе государства Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев.
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования... Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях... Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае, вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать в любом случае", - заявил Зеленский в интервью, отрывок из которого транслировал телеканал "1+1".
Он также заявил, что несмотря на выявляемые ежедневно в стране 6-7 тысяч зараженных коронавирусом строгого карантина на Украине вводить не планируют. Он добавил, что такие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
12:30
"Нам хватит". На Украине рассказали, когда рассчитывают получить вакцину
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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