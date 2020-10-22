"Это не пафос". Зеленский назвал украинскую вакцину от COVID уникальной
14:54 22.10.2020 (обновлено: 15:09 22.10.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальной разрабатываемую украинскую вакцину против коронавируса, при этом он заявил, что, если у кого-то проверенная вакцина появится раньше, Киев будет ее закупать в любом случае.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что главе государства Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев.
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования... Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях... Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае, вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать в любом случае", - заявил Зеленский в интервью, отрывок из которого транслировал телеканал "1+1".
Он также заявил, что несмотря на выявляемые ежедневно в стране 6-7 тысяч зараженных коронавирусом строгого карантина на Украине вводить не планируют. Он добавил, что такие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.
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