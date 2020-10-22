https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581004497.html

Британские ученые заявили о безопасности оксфордской вакцины от COVID-19

Группа исследователей из Бристольского университета провела независимое исследование, в результате которого подтвердила безопасность и способность вызывать... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:39

2020-10-22T14:39

2020-10-22T14:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

бристольский университет

оксфорд

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Группа исследователей из <a href="http://ria.ru/organization_Bristolskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Бристольского университета</a> провела независимое исследование, в результате которого подтвердила безопасность и способность вызывать сильную иммунную реакцию разрабатываемой в <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорде</a> вакцины от коронавируса."Это важное исследование, в результате которого мы можем подтвердить, что генетическая программа, заложенная в основу вакцины, которая разрабатывается настолько быстро, насколько это возможно, правильно выполняется, попадая в человеческую клетку", - заявил глава группы исследователей доктор Дэвид Мэттьюс.В сообщении поясняется, что вакцинация приводит к экспрессии вирусного белка от COVID-19 в клетках вакцинируемых, на который организм вырабатывает защитный иммунитет: cпецифические T-клетки и антитела. Вакцина разрабатывается на основе аденовирусных векторов шимпанзе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/astrazeneca-1580949921.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бристольский университет, оксфорд, в мире