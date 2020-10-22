Британские ученые заявили о безопасности оксфордской вакцины от COVID-19
14:39 22.10.2020 (обновлено: 14:42 22.10.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Группа исследователей из Бристольского университета провела независимое исследование, в результате которого подтвердила безопасность и способность вызывать сильную иммунную реакцию разрабатываемой в Оксфорде вакцины от коронавируса.
"Вакцина от COVID-19, проходящая сейчас клинические испытания третьей фазы, уже прошла жесткое тестирование ради обеспечения высочайших стандартов качества и безопасности. Сейчас команда ученых из Бристольского университета использовали недавно разработанные технологии для того, чтобы дополнительно проверить, что вакцина работает в соответствии с генетической программой, заложенной в нее оксфордскими исследователями. Данный новый анализ еще ясней и детальней разъясняет, как вакцина успешно провоцирует сильную иммунную реакцию", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости сообщении Бристольского университета.
"Это важное исследование, в результате которого мы можем подтвердить, что генетическая программа, заложенная в основу вакцины, которая разрабатывается настолько быстро, насколько это возможно, правильно выполняется, попадая в человеческую клетку", - заявил глава группы исследователей доктор Дэвид Мэттьюс.
В сообщении поясняется, что вакцинация приводит к экспрессии вирусного белка от COVID-19 в клетках вакцинируемых, на который организм вырабатывает защитный иммунитет: cпецифические T-клетки и антитела. Вакцина разрабатывается на основе аденовирусных векторов шимпанзе.
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