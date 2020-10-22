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Британские ученые заявили о безопасности оксфордской вакцины от COVID-19
Группа исследователей из Бристольского университета провела независимое исследование, в результате которого подтвердила безопасность и способность вызывать... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:39
2020-10-22T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бристольский университет
оксфорд
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Группа исследователей из <a href="http://ria.ru/organization_Bristolskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Бристольского университета</a> провела независимое исследование, в результате которого подтвердила безопасность и способность вызывать сильную иммунную реакцию разрабатываемой в <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорде</a> вакцины от коронавируса."Это важное исследование, в результате которого мы можем подтвердить, что генетическая программа, заложенная в основу вакцины, которая разрабатывается настолько быстро, насколько это возможно, правильно выполняется, попадая в человеческую клетку", - заявил глава группы исследователей доктор Дэвид Мэттьюс.В сообщении поясняется, что вакцинация приводит к экспрессии вирусного белка от COVID-19 в клетках вакцинируемых, на который организм вырабатывает защитный иммунитет: cпецифические T-клетки и антитела. Вакцина разрабатывается на основе аденовирусных векторов шимпанзе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бристольский университет, оксфорд, в мире

Британские ученые заявили о безопасности оксфордской вакцины от COVID-19

14:39 22.10.2020 (обновлено: 14:42 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Группа исследователей из Бристольского университета провела независимое исследование, в результате которого подтвердила безопасность и способность вызывать сильную иммунную реакцию разрабатываемой в Оксфорде вакцины от коронавируса.
"Вакцина от COVID-19, проходящая сейчас клинические испытания третьей фазы, уже прошла жесткое тестирование ради обеспечения высочайших стандартов качества и безопасности. Сейчас команда ученых из Бристольского университета использовали недавно разработанные технологии для того, чтобы дополнительно проверить, что вакцина работает в соответствии с генетической программой, заложенной в нее оксфордскими исследователями. Данный новый анализ еще ясней и детальней разъясняет, как вакцина успешно провоцирует сильную иммунную реакцию", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости сообщении Бристольского университета.
"Это важное исследование, в результате которого мы можем подтвердить, что генетическая программа, заложенная в основу вакцины, которая разрабатывается настолько быстро, насколько это возможно, правильно выполняется, попадая в человеческую клетку", - заявил глава группы исследователей доктор Дэвид Мэттьюс.
В сообщении поясняется, что вакцинация приводит к экспрессии вирусного белка от COVID-19 в клетках вакцинируемых, на который организм вырабатывает защитный иммунитет: cпецифические T-клетки и антитела. Вакцина разрабатывается на основе аденовирусных векторов шимпанзе.
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