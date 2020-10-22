https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580965619.html
Разработчик назвал возможную дату получения Украиной вакцины от COVID-19
Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев, надеется один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:54
2020-10-22T11:54
2020-10-22T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 22 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев, надеется один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что главе государства <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимиру Зеленскому</a> представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса.Он сообщил, что исследования вакцины ведутся с американскими коллегами. "Это вакцина не наша, это вакцина группы DiaPrep System Inc. – она состоит из двух учреждений. В Украине это DiaPrep и компания DiaPrep в Атлантик, США. Таким образом, это само вышло, что две компании с похожим названием. Мы проработали шесть месяцев вместе, после появления первого вируса наши коллеги, ученые, молекулярные биологи сидели и подбирали оптимальное число эпитопов, разных антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить достаточно длительный иммунитет", - рассказал Фаворов.По его словам, сейчас разработчики ищут партнеров, чтобы начать производство этого препарата, они уже встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "ФармаК".Эксперт также объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 322 879 случаев COVID-19, скончались 6043 человека, 134 898 выздоровели.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Украина
может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев, надеется один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что главе государства Владимиру Зеленскому
представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса.
"Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину. То, что я называю вакциной – это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект", - сказал Фаворов в интервью агентству "РБК-Украина".
Он сообщил, что исследования вакцины ведутся с американскими коллегами. "Это вакцина не наша, это вакцина группы DiaPrep System Inc. – она состоит из двух учреждений. В Украине это DiaPrep и компания DiaPrep в Атлантик, США. Таким образом, это само вышло, что две компании с похожим названием. Мы проработали шесть месяцев вместе, после появления первого вируса наши коллеги, ученые, молекулярные биологи сидели и подбирали оптимальное число эпитопов, разных антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить достаточно длительный иммунитет", - рассказал Фаворов.
По его словам, сейчас разработчики ищут партнеров, чтобы начать производство этого препарата, они уже встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "ФармаК".
Он предположил, что через три месяца может начаться первая фаза испытаний на людях. "Обычно после завершения всех проверок безопасности вакцины испытания сначала проводятся на добровольцах… Если с ними все нормально – дальше идет вторая фаза. Это может быть порядка 500 человек, которые могут быть уже не так тщательно отобраны. Если и эта группа показала результат и никаких нет осложнений, тогда переходят к третьей фазе. Третья фаза – это десятки тысяч привитых и, соответственно, десятки тысяч контрольных, которые прививаются другой вакциной", - сказал Фаворов.
Эксперт также объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 322 879 случаев COVID-19, скончались 6043 человека, 134 898 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф