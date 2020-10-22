https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580965619.html

Разработчик назвал возможную дату получения Украиной вакцины от COVID-19

Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев, надеется один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:54

2020-10-22T11:54

2020-10-22T11:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 22 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев, надеется один из разработчиков возможной вакцины, международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что главе государства <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимиру Зеленскому</a> представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса.Он сообщил, что исследования вакцины ведутся с американскими коллегами. "Это вакцина не наша, это вакцина группы DiaPrep System Inc. – она состоит из двух учреждений. В Украине это DiaPrep и компания DiaPrep в Атлантик, США. Таким образом, это само вышло, что две компании с похожим названием. Мы проработали шесть месяцев вместе, после появления первого вируса наши коллеги, ученые, молекулярные биологи сидели и подбирали оптимальное число эпитопов, разных антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить достаточно длительный иммунитет", - рассказал Фаворов.По его словам, сейчас разработчики ищут партнеров, чтобы начать производство этого препарата, они уже встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "ФармаК".Эксперт также объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 322 879 случаев COVID-19, скончались 6043 человека, 134 898 выздоровели.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579884414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире