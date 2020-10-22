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https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580924828.html
Глава Центра Гамалеи сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарства от COVID-19. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:57
2020-10-22T10:28
вакцина "спутник v"
здоровье
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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В центре Гамалеи сравнили эффективность вакцины и лекарств от COVID-19
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Глава Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> сравнил эффективность вакцины и лекарства от <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a>.Как заявил академик, неверно рассматривать лекарства как альтернативу вакцин и они никогда не смогут стать заменой прививкам.Поэтому, как объяснил медик, лекарства и вакцина могут лишь дополнять друг друга.Однако собеседник издания подчеркнул, что ситуация может принципиально измениться. Это произойдет после получения моноклональных антител в виде лекарственного препарата против возбудителя COVID-19.Министерство здравоохранения России в августе зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции под названием "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580751663.html
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вакцина "спутник v", здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Глава Центра Гамалеи сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19

02:57 22.10.2020 (обновлено: 10:28 22.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарства от COVID-19.
Как заявил академик, неверно рассматривать лекарства как альтернативу вакцин и они никогда не смогут стать заменой прививкам.

"Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса", — указал Гинцбург в беседе с "Известиями".

Поэтому, как объяснил медик, лекарства и вакцина могут лишь дополнять друг друга.
Однако собеседник издания подчеркнул, что ситуация может принципиально измениться. Это произойдет после получения моноклональных антител в виде лекарственного препарата против возбудителя COVID-19.
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Министерство здравоохранения России в августе зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции под названием "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"ЗдоровьеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
 
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