https://ria.ru/20201022/upts-1580993894.html
Правозащитник рассказал, что изменилось для УПЦ за последний год
С приходом к власти на Украине Владимира Зеленского ситуация с давлением на каноническую Украинскую православную церковь улучшилась, однако атаки на верующих не РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:44
2020-10-22T13:44
2020-10-22T15:06
религия
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
украинская православная церковь
петр порошенко
русская православная церковь
владимир зеленский
киев
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> С приходом к власти на Украине Владимира Зеленского ситуация с давлением на каноническую Украинскую православную церковь улучшилась, однако атаки на верующих не прекратились, заявил на презентации доклада о религиозных свободах в мире председатель Совета Российской ассоциации религиозных свобод (РАРС) Александр Кудрявцев.В четверг РАРС представляет в МИА "Россия сегодня" ежегодный доклад о религиозных свободах в мире. Он стал уже шестым и охватывает период с августа 2019 по май 2020 года."При новой администрации ситуация немного смягчилась. Но в то же время в западных регионах страны нападки на приходы канонической Украинской православной церкви по-прежнему продолжаются", - заявил Кудрявцев.В свою очередь заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что ситуация остается тревожной, хотя активная фаза конфликта закончилась. "Ситуацию с религиозной свободой на Украине сейчас можно охарактеризовать как тревожную, угрозы храмам канонической православной церкви являются актуальными, периодически происходят столкновения", - сказал Кипшидзе. При этом он отметил, что "активная фаза давления на верующих Украинской православной церкви прекратилась" и связал это с тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский "не занимает позиции ничем не прикрытого вмешательства в религиозные дела, которую занимал предыдущий президент Украины"."Необходимо продолжать мониторинг и предавать гласности все случаи покушения на права верующих канонической церкви", - заключил представитель Русской церкви. Презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" прошла в четверг в МИА "Россия сегодня". Документ представляет собой тематический обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года. Также в докладе приведен анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
https://ria.ru/20201021/raskolniki-1580716154.html
https://ria.ru/20201011/makedoniya-1579047208.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, русская православная церковь, владимир зеленский, киев, украина, в мире
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. С приходом к власти на Украине Владимира Зеленского ситуация с давлением на каноническую Украинскую православную церковь улучшилась, однако атаки на верующих не прекратились, заявил на презентации доклада о религиозных свободах в мире председатель Совета Российской ассоциации религиозных свобод (РАРС) Александр Кудрявцев.
В четверг РАРС представляет в МИА "Россия сегодня" ежегодный доклад о религиозных свободах в мире. Он стал уже шестым и охватывает период с августа 2019 по май 2020 года.
"При новой администрации ситуация немного смягчилась. Но в то же время в западных регионах страны нападки на приходы канонической Украинской православной церкви по-прежнему продолжаются", - заявил Кудрявцев.
В свою очередь заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что ситуация остается тревожной, хотя активная фаза конфликта закончилась.
"Ситуацию с религиозной свободой на Украине сейчас можно охарактеризовать как тревожную, угрозы храмам канонической православной церкви являются актуальными, периодически происходят столкновения", - сказал Кипшидзе.
При этом он отметил, что "активная фаза давления на верующих Украинской православной церкви прекратилась" и связал это с тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский "не занимает позиции ничем не прикрытого вмешательства в религиозные дела, которую занимал предыдущий президент Украины".
"Необходимо продолжать мониторинг и предавать гласности все случаи покушения на права верующих канонической церкви", - заключил представитель Русской церкви.
Презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" прошла в четверг в МИА "Россия сегодня". Документ представляет собой тематический обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года. Также в докладе приведен анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.