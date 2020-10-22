Путин оценил состояние экономики Украины

"Посмотрите на Украине: 2004 год - одна революция, 2014 год - другая революция, переворот государственный. Результат? Посчитайте статистику самих украинских служб статистических, падение производства, как будто у них не одна пандемия прошла там уже. Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, авиастроение, судостроение, ракетостроение, это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина - этого почти ничего не существует", - сказал президент.