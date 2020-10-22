Путин оценил состояние экономики Украины
19:19 22.10.2020 (обновлено: 19:51 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На Украине после переворотов такое падение производства, как будто не одна пандемия у них прошла, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Посмотрите на Украине: 2004 год - одна революция, 2014 год - другая революция, переворот государственный. Результат? Посчитайте статистику самих украинских служб статистических, падение производства, как будто у них не одна пандемия прошла там уже. Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, авиастроение, судостроение, ракетостроение, это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина - этого почти ничего не существует", - сказал президент.
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