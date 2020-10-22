https://ria.ru/20201022/ufa-1581022879.html

СК завел дело после гибели постояльца дома престарелых в Уфе

Постоялец дома престарелых в Уфе "Моя семья", где, как писали СМИ, могли бить и недокармливать пациентов, погиб, выпав из окна второго этажа, заведено уголовное РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:08

2020-10-22T16:08

2020-10-22T16:08

скр

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

происшествия

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<strong>УФА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Постоялец дома престарелых в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a> "Моя семья", где, как писали СМИ, могли бить и недокармливать пациентов, погиб, выпав из окна второго этажа, заведено уголовное дело, сообщает СУСК по Башкирии.Ранее интернет-портал<a href="https://ufa1.ru/" target="_blank"> Ufa1.ru </a>сообщил, что в пансионате "Моя семья" в Уфе якобы бьют и издеваются над пожилыми постояльцами. На фотографии, опубликованной в СМИ, на кроватях нет постельного белья, пожилые женщины лежат, держась за голову. Прокуратура Башкирии организовала проверку по сообщениям в СМИ, а <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.В следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> по Башкирии РИА Новости отметили, что инцидент с гибелью постояльца произошёл в пансионате "Моя семья".Ленинским межрайонным следственным отделом по Уфе следственного управления Следственного комитета по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".Прокуратура региона сообщает, что в судебном порядке требует приостановить деятельность пансионата из-за того, что надзорные органы нашли в организации нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580581998.html

https://ria.ru/20201019/smertnost-1580472476.html

уфа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия