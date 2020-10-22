СК завел дело после гибели постояльца дома престарелых в Уфе
УФА, 22 окт - РИА Новости. Постоялец дома престарелых в Уфе "Моя семья", где, как писали СМИ, могли бить и недокармливать пациентов, погиб, выпав из окна второго этажа, заведено уголовное дело, сообщает СУСК по Башкирии.
Ранее интернет-портал Ufa1.ru сообщил, что в пансионате "Моя семья" в Уфе якобы бьют и издеваются над пожилыми постояльцами. На фотографии, опубликованной в СМИ, на кроватях нет постельного белья, пожилые женщины лежат, держась за голову. Прокуратура Башкирии организовала проверку по сообщениям в СМИ, а СК завел уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.
В следственном управлении СКР по Башкирии РИА Новости отметили, что инцидент с гибелью постояльца произошёл в пансионате "Моя семья".
"По версии следствия, 16 октября 81-летний постоялец пансионата для пожилых людей и инвалидов, пытаясь спуститься со второго этажа пансионата через окно на улицу, упал, в результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован, однако на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Ленинским межрайонным следственным отделом по Уфе следственного управления Следственного комитета по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
"В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, исследованы условия проживания погибшего, допрашиваются постояльцы, руководство и персонал пансионата, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за надлежащий уход за потерпевшим, будет дана правовая оценка", - отмечает следствие.
Прокуратура региона сообщает, что в судебном порядке требует приостановить деятельность пансионата из-за того, что надзорные органы нашли в организации нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.