https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581012217.html

Армения предложила лишить Турцию тарифных преференций ЕАЭС

Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить ряд стран, в том числе Турцию, из перечня пользователей единой системой тарифных преференций... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:14

2020-10-22T15:14

2020-10-22T15:22

таможенный союз

евразийская экономическая комиссия

азербайджан

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

евразийский экономический союз

нагорный карабах

турция

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить ряд стран, в том числе <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турцию</a>, из перечня пользователей единой системой тарифных преференций <a href="https://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_s" target="_blank">ЕАЭС</a>, сообщили в четверг в пресс-службе армянского кабмина.В пресс-службе уточнили, что соответствии со статьей 36 договора о Евразийском экономическом союзе государства-члены ЕАЭС предоставляют тарифные преференции в отношении товаров, производимых и ввозимых на таможенную территорию союза из развивающихся и наименее развитых стран.Перечень стран единой системы тарифных преференций ЕАЭС утвержден решением комиссии Таможенного союза в 2009 году. На данный момент преференциями пользуются 103 страны.Власти <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обвиняют Турцию в прямом участии на стороне <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в эскалации конфликта в Карабахе, а также доставке в регион наемников с Ближнего Востока.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html

https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html

азербайджан

нагорный карабах

турция

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таможенный союз, евразийская экономическая комиссия, азербайджан, евразийский экономический союз, нагорный карабах, турция, армения, в мире