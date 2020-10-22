https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581012217.html
Армения предложила лишить Турцию тарифных преференций ЕАЭС
Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить ряд стран, в том числе Турцию, из перечня пользователей единой системой тарифных преференций... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:14
2020-10-22T15:14
2020-10-22T15:22
таможенный союз
евразийская экономическая комиссия
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
евразийский экономический союз
нагорный карабах
турция
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить ряд стран, в том числе <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турцию</a>, из перечня пользователей единой системой тарифных преференций <a href="https://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_s" target="_blank">ЕАЭС</a>, сообщили в четверг в пресс-службе армянского кабмина.В пресс-службе уточнили, что соответствии со статьей 36 договора о Евразийском экономическом союзе государства-члены ЕАЭС предоставляют тарифные преференции в отношении товаров, производимых и ввозимых на таможенную территорию союза из развивающихся и наименее развитых стран.Перечень стран единой системы тарифных преференций ЕАЭС утвержден решением комиссии Таможенного союза в 2009 году. На данный момент преференциями пользуются 103 страны.Власти <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обвиняют Турцию в прямом участии на стороне <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в эскалации конфликта в Карабахе, а также доставке в регион наемников с Ближнего Востока.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html
https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html
азербайджан
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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таможенный союз, евразийская экономическая комиссия, азербайджан, евразийский экономический союз, нагорный карабах, турция, армения, в мире
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.
Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить ряд стран, в том числе Турцию
, из перечня пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС
, сообщили в четверг в пресс-службе армянского кабмина.
"По инициативе вице-премьера Армении Мгера Григоряна в повестку предстоящего заседания Совета Евразийской экономической комиссии будет включен вопрос об исключении ряда стран, в том числе Турции, из перечня стран-пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.
В пресс-службе уточнили, что соответствии со статьей 36 договора о Евразийском экономическом союзе государства-члены ЕАЭС предоставляют тарифные преференции в отношении товаров, производимых и ввозимых на таможенную территорию союза из развивающихся и наименее развитых стран.
Перечень стран единой системы тарифных преференций ЕАЭС утвержден решением комиссии Таможенного союза в 2009 году. На данный момент преференциями пользуются 103 страны.
Власти Армении
обвиняют Турцию в прямом участии на стороне Азербайджана
в эскалации конфликта в Карабахе, а также доставке в регион наемников с Ближнего Востока.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.