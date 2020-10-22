Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581012217.html
Армения предложила лишить Турцию тарифных преференций ЕАЭС
Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить ряд стран, в том числе Турцию, из перечня пользователей единой системой тарифных преференций... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:14
2020-10-22T15:22
таможенный союз
евразийская экономическая комиссия
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
евразийский экономический союз
нагорный карабах
турция
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_14448e3ae40962dc218eceb2bbed3a19.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить ряд стран, в том числе <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турцию</a>, из перечня пользователей единой системой тарифных преференций <a href="https://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_s" target="_blank">ЕАЭС</a>, сообщили в четверг в пресс-службе армянского кабмина.В пресс-службе уточнили, что соответствии со статьей 36 договора о Евразийском экономическом союзе государства-члены ЕАЭС предоставляют тарифные преференции в отношении товаров, производимых и ввозимых на таможенную территорию союза из развивающихся и наименее развитых стран.Перечень стран единой системы тарифных преференций ЕАЭС утвержден решением комиссии Таможенного союза в 2009 году. На данный момент преференциями пользуются 103 страны.Власти <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обвиняют Турцию в прямом участии на стороне <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> в эскалации конфликта в Карабахе, а также доставке в регион наемников с Ближнего Востока.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html
https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html
азербайджан
нагорный карабах
турция
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_484b54ad831edcb30373defbe7ab1a05.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таможенный союз, евразийская экономическая комиссия, азербайджан, евразийский экономический союз, нагорный карабах, турция, армения, в мире

Армения предложила лишить Турцию тарифных преференций ЕАЭС

15:14 22.10.2020 (обновлено: 15:22 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить ряд стран, в том числе Турцию, из перечня пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС, сообщили в четверг в пресс-службе армянского кабмина.

"По инициативе вице-премьера Армении Мгера Григоряна в повестку предстоящего заседания Совета Евразийской экономической комиссии будет включен вопрос об исключении ряда стран, в том числе Турции, из перечня стран-пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

В пресс-службе уточнили, что соответствии со статьей 36 договора о Евразийском экономическом союзе государства-члены ЕАЭС предоставляют тарифные преференции в отношении товаров, производимых и ввозимых на таможенную территорию союза из развивающихся и наименее развитых стран.
Перечень стран единой системы тарифных преференций ЕАЭС утвержден решением комиссии Таможенного союза в 2009 году. На данный момент преференциями пользуются 103 страны.
Ситуация в районе села Мадагис в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 20:50Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Турции допустили отправку войск в Карабах
Власти Армении обвиняют Турцию в прямом участии на стороне Азербайджана в эскалации конфликта в Карабахе, а также доставке в регион наемников с Ближнего Востока.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
Взяли в кольцо. Чем опасно влияние Турции на Кавказе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаТаможенный союзЕвразийская экономическая комиссияАзербайджанЕвразийский экономический союзНагорный КарабахТурцияАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Лента новостейМолния