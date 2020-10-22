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Туризм
https://ria.ru/20201022/turizm-1580926231.html
Туристка рассказала о подслушанных разговорах россиян в Турции
Туристка, отдохнувшая в турецком отеле, пересказала в блоге на платформе "Яндекс Дзен" подслушанные на пляже разговоры. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T04:33
2020-10-22T12:51
туризм
россия
пенсионеры
новости - туризм
германия
европа
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Туристка, отдохнувшая в турецком отеле, пересказала в блоге на платформе "<a href="https://zen.yandex.ru/media/sadovodi/nashi-pensionery-bogache-evropeiskih-i-evropeicy-chasce-ekonomiat-poslushala-v-turcii-razgovory-turistov-5f89a7af4ab7c3765a870bd1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Яндекс Дзен</a>" подслушанные на пляже разговоры.Как утверждает девушка, отель, в котором она проводила отпуск, был "вовсе не из дешевых". Тем не менее большинство постояльцев были россиянами.По словам туристки, она пообщалась с парой выходцев из России, которые сейчас живут в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Они рассказали, что "пенсионеры из <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> никогда не позволят себе такой дорогой отель", так как, несмотря на более высокие, чем в России, пенсии, жизнь в Европе дороже и у пожилых людей не остается денег на отдых.В отличии от европейцев, "увешанные золотом" российские пенсионеры — частые гости на средиземноморском берегу, утверждает автор. Она рассказала, что случайно подслушала разговор двух отдыхающих пожилых пар и узнала, что те регулярно приезжают сюда летом при стоимости тура от 150-200 тысяч на двоих. Одни супруги пенсионного возраста говорили, что "как вышли на пенсию и перестали работать, так и вовсе все лето сюда летают, как на дачу", пишет девушка. Она добавила, что и большинство ее знакомых неработающих пенсионеров часто отправляются на отдых.
https://ria.ru/20201006/sochi-1578337741.html
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россия, пенсионеры, новости - туризм, германия, европа

Туристка рассказала о подслушанных разговорах россиян в Турции

04:33 22.10.2020 (обновлено: 12:51 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Туристка, отдохнувшая в турецком отеле, пересказала в блоге на платформе "Яндекс Дзен" подслушанные на пляже разговоры.
Как утверждает девушка, отель, в котором она проводила отпуск, был "вовсе не из дешевых". Тем не менее большинство постояльцев были россиянами.
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По словам туристки, она пообщалась с парой выходцев из России, которые сейчас живут в Германии. Они рассказали, что "пенсионеры из Европы никогда не позволят себе такой дорогой отель", так как, несмотря на более высокие, чем в России, пенсии, жизнь в Европе дороже и у пожилых людей не остается денег на отдых.
В отличии от европейцев, "увешанные золотом" российские пенсионеры — частые гости на средиземноморском берегу, утверждает автор. Она рассказала, что случайно подслушала разговор двух отдыхающих пожилых пар и узнала, что те регулярно приезжают сюда летом при стоимости тура от 150-200 тысяч на двоих. Одни супруги пенсионного возраста говорили, что "как вышли на пенсию и перестали работать, так и вовсе все лето сюда летают, как на дачу", пишет девушка.
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