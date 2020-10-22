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МЧС предупредило москвичей о сильном тумане
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном тумане утром четверга. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:56
2020-10-22T03:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Московский главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> распространил экстренное предупреждение о сильном тумане утром четверга.МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, находясь на улице, а также соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию и избегать резких маневров при управлении автомобилем. Ведомство также советует не оставлять детей без присмотра.
россия
москва
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

02:56 22.10.2020 (обновлено: 03:07 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити".
Вид на здания московского международного делового центра Москва-Сити. - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном тумане утром четверга.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 300-800 метров", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, находясь на улице, а также соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию и избегать резких маневров при управлении автомобилем. Ведомство также советует не оставлять детей без присмотра.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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