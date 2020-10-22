https://ria.ru/20201022/tuman-1580924988.html
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном тумане утром четверга. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:56
2020-10-22T02:56
2020-10-22T03:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Московский главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> распространил экстренное предупреждение о сильном тумане утром четверга.МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, находясь на улице, а также соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию и избегать резких маневров при управлении автомобилем. Ведомство также советует не оставлять детей без присмотра.
россия
москва
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество