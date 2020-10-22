https://ria.ru/20201022/tsennosti-1581058023.html

Путин заявил о размывании нравственных ценностей в мире

Современный мир столкнулся с размытием нравственных ценностей и ориентиров, это нужно исправлять и начинать с себя, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:13

2020-10-22T18:13

2020-10-22T19:48

выступление путина на заседании валдайского клуба

владимир путин

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Современный мир столкнулся с размытием нравственных ценностей и ориентиров, это нужно исправлять и начинать с себя, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj" target="_blank">Валдай</a>"."Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите - миссии человека на планете Земля. Такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции. Он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей, и начинать нужно с себя, с каждого человека, сообществ, с государств, а уже потом бороться за мировое устройство",- сказал Путин.

https://ria.ru/20200807/1575489749.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, общество, в мире