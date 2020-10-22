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Протест американцам: кто поможет "Северному потоку — 2"
США обновили санкции против "Северного потока — 2". Теперь под ограничения попали не только суда, участвующие в строительстве газопровода, но и компании, их... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:00
2020-10-22T08:14
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
газпром
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева.</strong> США обновили санкции против "Северного потока — 2". Теперь под ограничения попали не только суда, участвующие в строительстве газопровода, но и компании, их обслуживающие. Помешает ли это реализовать проект, разбиралось РИА Новости. Расширение ограниченийГосдепартамент США запретил предоставлять услуги и мощности судам, занятым в "Северном потоке — 2", финансировать их модернизацию или установку на борт оборудования. Компании должны это прекратить в течение 30 дней начиная с 20 октября. Новые санкции — продолжение прошлогодних. Тогда речь шла о партнерах "Газпрома" по укладке "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". В результате швейцарская Allseas остановила работы и отозвала два трубоукладчика. "Газпрому" пришлось срочно искать альтернативу. Выбор пал на баржу "Фортуна" и судно "Академик Черский". Он, вероятно, — главная мишень, поскольку не обладал необходимым оборудованием. "США немного опоздали. Главное судно, которое способно достроить "Северный поток — 2", уже проходит испытания в районе Калининграда", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Однако не исключено, что понадобятся различные технические доработки. "Санкции могут полностью перекрыть такую возможность", — уточняет собеседник агентства.Кроме того, проект рискует лишиться логистической базы в Мукране. Здесь находятся запасы необходимых труб, проходила модернизация "Академика Черского". "Если немецкий порт и компании, задействованые в работах, сочтут санкции серьезной угрозой, нашим судам придется перебазироваться", — предупреждает Артем Деев. В таком случае строительство завершат позже, чем планировали: до конца года не успеют. "В проекте участвуют европейские компании. Не думаю, что они испугаются американских санкций", — полагает управляющий партнер Московской коллегии адвокатов StatusGroup Даниил Мархиев.Слишком многое на кону. "Европейские инвестиции в трубопровод достигают пяти миллиардов долларов. Плюс еще порядка двух вложили в сухопутную составляющую проекта. В угоду исключительно американским экономическим интересам терять такие деньги никто не захочет", — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Россия полагается на политическую волю европейских партнеров и понимание экономической целесообразности — Москва подчеркивала, что проект выгоден западным странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности. "При таком развитии событий история с Allseas не должна повториться", — подчеркивает собеседник агентства. Нестраховой случайУ Вашингтона другое мнение. Там продолжают гнуть свою линию, надеясь получить европейский рынок для экспорта сжиженного природного газа. Госдеп намерен "использовать весь спектр санкционных мер, чтобы остановить строительство" российского газопровода. Сенат США готовит расширенные санкции, которые могут стать частью оборонного бюджета — закона о финансировании национальной обороны. "Тогда под ограничения попадет деятельность по продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов", — отмечает Артем Деев. Санкции также коснутся страхования и перестрахования судов. "В первую очередь — "Академика Черского". Дания выдала разрешение на завершение строительства, судно проходит испытания, но затем страховка обязательно понадобится — без этого приступать к работам на Балтике нельзя", — поясняет Артем Деев. В сентябре Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&amp;I Clubs, или IG P&amp;I) заявила, что не будет выплачивать страховку участникам российского проекта. "Подавляющее большинство компаний вряд ли осмелятся нарушить американские санкции, но могут найтись другие организации, которые рискнут", — полагает собеседник. Верит в смельчаков и Даниил Мархиев. "Компании привлекают специалистов из разных областей, в том числе и аналитиков, способных оценить риски страхования "Северного потока — 2". У них свой финансовый интерес, поскольку в проект вложено немало средств", — говорит адвокат.Кроме того, не стоит забывать о позиции лидеров Старого Света, не совпадающей с американской. "Ранее 24 государства Евросоюза выразили Вашингтону протест по поводу новых санкций в отношении российского газопровода", — напоминает Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС. Особенно заинтересована в проекте Германия. По инвестициям немецкие компании — вторые после российских. Министр иностранных дел Хайко Маас твердо заявил, что американская критика газопровода ничего не изменит — проект реализуют.
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, газпром

Протест американцам: кто поможет "Северному потоку — 2"

08:00 22.10.2020 (обновлено: 08:14 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. США обновили санкции против "Северного потока — 2". Теперь под ограничения попали не только суда, участвующие в строительстве газопровода, но и компании, их обслуживающие. Помешает ли это реализовать проект, разбиралось РИА Новости.

Расширение ограничений

Госдепартамент США запретил предоставлять услуги и мощности судам, занятым в "Северном потоке — 2", финансировать их модернизацию или установку на борт оборудования. Компании должны это прекратить в течение 30 дней начиная с 20 октября.
Новые санкции — продолжение прошлогодних. Тогда речь шла о партнерах "Газпрома" по укладке "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". В результате швейцарская Allseas остановила работы и отозвала два трубоукладчика.
"Газпрому" пришлось срочно искать альтернативу. Выбор пал на баржу "Фортуна" и судно "Академик Черский". Он, вероятно, — главная мишень, поскольку не обладал необходимым оборудованием. "США немного опоздали. Главное судно, которое способно достроить "Северный поток — 2", уже проходит испытания в районе Калининграда", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
Однако не исключено, что понадобятся различные технические доработки. "Санкции могут полностью перекрыть такую возможность", — уточняет собеседник агентства.
Кроме того, проект рискует лишиться логистической базы в Мукране. Здесь находятся запасы необходимых труб, проходила модернизация "Академика Черского". "Если немецкий порт и компании, задействованые в работах, сочтут санкции серьезной угрозой, нашим судам придется перебазироваться", — предупреждает Артем Деев.
В таком случае строительство завершат позже, чем планировали: до конца года не успеют. "В проекте участвуют европейские компании. Не думаю, что они испугаются американских санкций", — полагает управляющий партнер Московской коллегии адвокатов StatusGroup Даниил Мархиев.
Слишком многое на кону. "Европейские инвестиции в трубопровод достигают пяти миллиардов долларов. Плюс еще порядка двух вложили в сухопутную составляющую проекта. В угоду исключительно американским экономическим интересам терять такие деньги никто не захочет", — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлестного стыка во время строительства газопровода "Северный поток — 2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Nord Stream 2
Надводная сварка захлестного стыка во время строительства газопровода "Северный поток — 2"
Россия полагается на политическую волю европейских партнеров и понимание экономической целесообразности — Москва подчеркивала, что проект выгоден западным странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности. "При таком развитии событий история с Allseas не должна повториться", — подчеркивает собеседник агентства.

Нестраховой случай

У Вашингтона другое мнение. Там продолжают гнуть свою линию, надеясь получить европейский рынок для экспорта сжиженного природного газа. Госдеп намерен "использовать весь спектр санкционных мер, чтобы остановить строительство" российского газопровода.
Сенат США готовит расширенные санкции, которые могут стать частью оборонного бюджета — закона о финансировании национальной обороны. "Тогда под ограничения попадет деятельность по продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов", — отмечает Артем Деев.
Санкции также коснутся страхования и перестрахования судов. "В первую очередь — "Академика Черского". Дания выдала разрешение на завершение строительства, судно проходит испытания, но затем страховка обязательно понадобится — без этого приступать к работам на Балтике нельзя", — поясняет Артем Деев.
В сентябре Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) заявила, что не будет выплачивать страховку участникам российского проекта. "Подавляющее большинство компаний вряд ли осмелятся нарушить американские санкции, но могут найтись другие организации, которые рискнут", — полагает собеседник.
Верит в смельчаков и Даниил Мархиев. "Компании привлекают специалистов из разных областей, в том числе и аналитиков, способных оценить риски страхования "Северного потока — 2". У них свой финансовый интерес, поскольку в проект вложено немало средств", — говорит адвокат.
Кроме того, не стоит забывать о позиции лидеров Старого Света, не совпадающей с американской. "Ранее 24 государства Евросоюза выразили Вашингтону протест по поводу новых санкций в отношении российского газопровода", — напоминает Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.
Особенно заинтересована в проекте Германия. По инвестициям немецкие компании — вторые после российских. Министр иностранных дел Хайко Маас твердо заявил, что американская критика газопровода ничего не изменит — проект реализуют.
 
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Газпром
 
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