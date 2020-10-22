https://ria.ru/20201022/tramp-1581107526.html

Песков оценил политику Трампа в отношении России

Говорить о том, что Дональд Трамп России милее, неверно, во время его президентства было много русофобских шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:52

2020-10-22T23:52

2020-10-23T00:11

москва

политика

россия

дональд трамп

дмитрий песков

сша

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Говорить о том, что <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> России милее, неверно, во время его президентства было много русофобских шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что Россия заинтересована "в любом президенте, который просто в какой-то момент задумается, а что же действительно в интересах Соединенных Штатов Америки в контексте двусторонних российско-американских отношений"."И если он действительно так серьезно задумается, то они поймут, что на самом деле очень большая потребность в диалоге по основным вопросам, несмотря на весь потенциал разногласий", - заявил Песков.

https://ria.ru/20201022/dialog-1581108308.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика, россия, дональд трамп, дмитрий песков, сша