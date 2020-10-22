Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:52 22.10.2020 (обновлено: 00:11 23.10.2020)
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Говорить о том, что Дональд Трамп России милее, неверно, во время его президентства было много русофобских шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Говорить о том, что, например, Трамп нам милее, было бы неверно, потому что давайте вспомним все эти годы президентства Трампа, вспомним огромное количество санкций, которое было введено в действие, вспомним огромное количество недружественных шагов, которые были предприняты во время его президентства, и других всяческих русофобских проявлений", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что Россия заинтересована "в любом президенте, который просто в какой-то момент задумается, а что же действительно в интересах Соединенных Штатов Америки в контексте двусторонних российско-американских отношений".
"И если он действительно так серьезно задумается, то они поймут, что на самом деле очень большая потребность в диалоге по основным вопросам, несмотря на весь потенциал разногласий", - заявил Песков.