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Песков оценил политику Трампа в отношении России
Говорить о том, что Дональд Трамп России милее, неверно, во время его президентства было много русофобских шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:52
2020-10-23T00:11
москва
политика
россия
дональд трамп
дмитрий песков
сша
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Говорить о том, что <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> России милее, неверно, во время его президентства было много русофобских шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметил, что Россия заинтересована "в любом президенте, который просто в какой-то момент задумается, а что же действительно в интересах Соединенных Штатов Америки в контексте двусторонних российско-американских отношений"."И если он действительно так серьезно задумается, то они поймут, что на самом деле очень большая потребность в диалоге по основным вопросам, несмотря на весь потенциал разногласий", - заявил Песков.
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россия
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москва, политика, россия, дональд трамп, дмитрий песков, сша

Песков оценил политику Трампа в отношении России

23:52 22.10.2020 (обновлено: 00:11 23.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Говорить о том, что Дональд Трамп России милее, неверно, во время его президентства было много русофобских шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Говорить о том, что, например, Трамп нам милее, было бы неверно, потому что давайте вспомним все эти годы президентства Трампа, вспомним огромное количество санкций, которое было введено в действие, вспомним огромное количество недружественных шагов, которые были предприняты во время его президентства, и других всяческих русофобских проявлений", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что Россия заинтересована "в любом президенте, который просто в какой-то момент задумается, а что же действительно в интересах Соединенных Штатов Америки в контексте двусторонних российско-американских отношений".
"И если он действительно так серьезно задумается, то они поймут, что на самом деле очень большая потребность в диалоге по основным вопросам, несмотря на весь потенциал разногласий", - заявил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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