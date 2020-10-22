https://ria.ru/20201022/tramp-1581099005.html

Трамп заявил, что Байден будет преследовать его при победе на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что его оппонент от демократов Джо Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет преследовать его. РИА Новости, 22.10.2020

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президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> считает, что его оппонент от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> в случае победы на выборах, вероятно, будет преследовать его.Ведущая напомнила Трампу о его призывах предъявить обвинения своему предшественнику <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараку Обаме</a> и Байдену. Журналистка поинтересовалась, как Трамп бы отреагировал, если бы его соперник-демократ предложил то же самое."Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", - сказал президент в интервью программе "60 Minutes" телеканала CBS, ссылку на немонтированную запись которого Трамп опубликовал в своем <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее Трамп предложил вызывать в конгресс Обаму для дачи показаний "о самом громком политическом преступлении" в истории США, однако в сенате эту идею не поддержали. Позже генпрокурор США <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Барр</a> заявил, что экс-президент США Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден вряд ли будут объектами преследования в ходе расследования действий <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире