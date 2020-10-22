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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201022/tramp-1581099005.html
Трамп заявил, что Байден будет преследовать его при победе на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что его оппонент от демократов Джо Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет преследовать его. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:12
2020-10-22T22:12
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> считает, что его оппонент от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> в случае победы на выборах, вероятно, будет преследовать его.Ведущая напомнила Трампу о его призывах предъявить обвинения своему предшественнику <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараку Обаме</a> и Байдену. Журналистка поинтересовалась, как Трамп бы отреагировал, если бы его соперник-демократ предложил то же самое."Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", - сказал президент в интервью программе "60 Minutes" телеканала CBS, ссылку на немонтированную запись которого Трамп опубликовал в своем <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее Трамп предложил вызывать в конгресс Обаму для дачи показаний "о самом громком политическом преступлении" в истории США, однако в сенате эту идею не поддержали. Позже генпрокурор США <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Барр</a> заявил, что экс-президент США Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден вряд ли будут объектами преследования в ходе расследования действий <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что Байден будет преследовать его при победе на выборах

22:12 22.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его оппонент от демократов Джо Байден в случае победы на выборах, вероятно, будет преследовать его.
Ведущая напомнила Трампу о его призывах предъявить обвинения своему предшественнику Бараку Обаме и Байдену. Журналистка поинтересовалась, как Трамп бы отреагировал, если бы его соперник-демократ предложил то же самое.
"Он наверняка так и сделает, потому что он очень нечестный человек", - сказал президент в интервью программе "60 Minutes" телеканала CBS, ссылку на немонтированную запись которого Трамп опубликовал в своем Twitter.
Ранее Трамп предложил вызывать в конгресс Обаму для дачи показаний "о самом громком политическом преступлении" в истории США, однако в сенате эту идею не поддержали. Позже генпрокурор США Уильям Барр заявил, что экс-президент США Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден вряд ли будут объектами преследования в ходе расследования действий ФБР в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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