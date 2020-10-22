Трамп пошутил, что в России считают американцев "чокнутыми"
13:25 22.10.2020 (обновлено: 14:29 22.10.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял предположение о причастности России к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты США Джо Байдена, заявив, что в РФ, наверное, думают, что американцы "чокнутые".
Глава комитета по разведке Адам Шифф ранее заявлял, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации. Однако после этого и глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф, и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России.
"Этот ноутбук (на котором была найдена переписка) - это катастрофа для них... Он вроде забыл забрать его. Какого черта? И потом Шифф говорит, это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия... Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди", - сказал Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине.
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа. Позже Джулиани передал электронные материалы в СМИ.
В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.