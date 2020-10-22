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https://ria.ru/20201022/tramp-1580987436.html
Трамп пошутил, что в России считают американцев "чокнутыми"
Президент США Дональд Трамп высмеял предположение о причастности России к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты США Джо Байдена, заявив,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:25
2020-10-22T14:29
хантер байден
адам шифф
виктор шокин
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> высмеял предположение о причастности России к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты США <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a>, заявив, что в РФ, наверное, думают, что американцы "чокнутые".Глава комитета по разведке <a href="https://ria.ru/person_Adam_SHiff" target="_blank">Адам Шифф</a> ранее заявлял, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации. Однако после этого и глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф, и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России.На прошлой неделе газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке <a href="https://ria.ru/person_khanter-bayden" target="_blank">Хантера Байдена</a>, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа. Позже Джулиани передал электронные материалы в СМИ.В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
https://ria.ru/20201021/skandal-1580881733.html
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
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хантер байден, адам шифф, виктор шокин, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп пошутил, что в России считают американцев "чокнутыми"

13:25 22.10.2020 (обновлено: 14:29 22.10.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял предположение о причастности России к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты США Джо Байдена, заявив, что в РФ, наверное, думают, что американцы "чокнутые".
Глава комитета по разведке Адам Шифф ранее заявлял, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации. Однако после этого и глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф, и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России.

"Этот ноутбук (на котором была найдена переписка) - это катастрофа для них... Он вроде забыл забрать его. Какого черта? И потом Шифф говорит, это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия... Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди", - сказал Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа. Позже Джулиани передал электронные материалы в СМИ.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 18:19Президентские выборы в США — 2020
Помпео не увидел "российского следа" в скандале с сыном Байдена
В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Вину за поражение Байдена не удастся возложить на русских
 
Хантер БайденАдам ШиффВиктор ШокинДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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