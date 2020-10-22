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Муфтий Дамаска погиб при взрыве автомобиля
Муфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюнипогибв результате теракта. Взрывное устройство сработало в машине муфтия, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:01
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война в сирии
сирия
дамаск (город)
в мире
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<strong>ДАМАСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Муфтий <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a> и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюнипогибв результате теракта. Взрывное устройство сработало в машине муфтия, рассказал РИА Новости директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур.Отвечая на вопрос об обстоятельствах произошедшего, собеседник агентства рассказал, что автомобиль подорвался у мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска."Шейх Аль-Афюни погиб как мученик, защищая свою родину, таков террор", - добавил Шахрур.Министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия.
https://ria.ru/20201013/provokatsiya-1579667594.html
сирия
дамаск (город)
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война в сирии, сирия, дамаск (город), в мире

Муфтий Дамаска погиб при взрыве автомобиля

22:01 22.10.2020 (обновлено: 23:44 22.10.2020)
 
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : SANA
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ДАМАСК, 22 окт - РИА Новости. Муфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюнипогибв результате теракта. Взрывное устройство сработало в машине муфтия, рассказал РИА Новости директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур.
Отвечая на вопрос об обстоятельствах произошедшего, собеседник агентства рассказал, что автомобиль подорвался у мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска.
"Шейх Аль-Афюни погиб как мученик, защищая свою родину, таков террор", - добавил Шахрур.
Министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия.
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