https://ria.ru/20201022/terakt-1581097668.html

Муфтий Дамаска погиб при взрыве автомобиля

Муфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюнипогибв результате теракта. Взрывное устройство сработало в машине муфтия, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:01

2020-10-22T22:01

2020-10-22T23:44

война в сирии

сирия

дамаск (город)

в мире

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<strong>ДАМАСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Муфтий <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a> и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюнипогибв результате теракта. Взрывное устройство сработало в машине муфтия, рассказал РИА Новости директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур.Отвечая на вопрос об обстоятельствах произошедшего, собеседник агентства рассказал, что автомобиль подорвался у мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска."Шейх Аль-Афюни погиб как мученик, защищая свою родину, таков террор", - добавил Шахрур.Министерство вакуфов опубликовало коммюнике на своей электронной странице, в котором почтили память погибшего муфтия и подтвердили, что муфтий погиб при подрыве его машины в городе Кудсия.

https://ria.ru/20201013/provokatsiya-1579667594.html

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, сирия, дамаск (город), в мире