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https://ria.ru/20201022/terakt-1581045365.html
ФСБ показала задержание в Московском регионе предполагаемого террориста
ФСБ опубликовало видео задержания злоумышленника, готовившего теракт в Московском регионе. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:30
2020-10-22T17:30
россия
центральная азия
ближний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> опубликовало видео задержания злоумышленника, готовившего теракт в Московском регионе.Ранее силовики задержали выходца из <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a> 1999 года рождения.По указанию международных террористов он готовил нападение на одно из правительственных зданий. После этого он намеревался уехать на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a>.В тайнике злоумышленника обнаружили детали для создания самодельной бомбы. Также силовики нашли переписку с боевиками, где содержалось видео присяги террористам и инструкция по созданию взрывного устройства.Как докладывал летом директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.
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россия
центральная азия
ближний восток
москва
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Новости
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В Московском регионе предотвратили теракт: видео ФСБ РФ
Предотвращен теракт в московском регионе, за его подготовку задержан выходец из Центральной Азии
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россия, центральная азия, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, происшествия

ФСБ показала задержание в Московском регионе предполагаемого террориста

17:30 22.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ФСБ опубликовало видео задержания злоумышленника, готовившего теракт в Московском регионе.
Ранее силовики задержали выходца из Центральной Азии 1999 года рождения.
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По указанию международных террористов он готовил нападение на одно из правительственных зданий. После этого он намеревался уехать на Ближний Восток.
В тайнике злоумышленника обнаружили детали для создания самодельной бомбы. Также силовики нашли переписку с боевиками, где содержалось видео присяги террористам и инструкция по созданию взрывного устройства.
Как докладывал летом директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.
 
РоссияЦентральная АзияБлижний ВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковМоскваПроисшествия
 
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