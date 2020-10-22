https://ria.ru/20201022/terakt-1581021658.html

ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе

В Московском регионе предотвратили теракт, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:57

2020-10-22T15:57

2020-10-22T17:06

центральная азия

ближний восток

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> В Московском регионе предотвратили теракт, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.Силовики задержали выходца из <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a> 1999 года рождения, который по указанию международных террористов готовил атаку на "одно из зданий органов власти". Подробности не раскрываются.По данным следствия, в дальнейшем мужчина собирался уехать на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a>.В тайнике у задержанного нашли компоненты самодельной бомбы. Также обнаружена переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.Как докладывал летом директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.

https://ria.ru/20201015/terakty-1579926621.html

центральная азия

ближний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Московском регионе предотвратили теракт: видео ФСБ РФ Предотвращен теракт в московском регионе, за его подготовку задержан выходец из Центральной Азии 2020-10-22T15:57 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная азия, ближний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия