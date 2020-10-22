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Яндекс.Такси не знает о планируемой забастовке водителей в Челябинске
Данных о планируемой забастовке водителей в Челябинске из-за якобы соглашения Яндекс.Такси с правительством региона о перевозке пациентов с COVID нет, сообщили... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:48
2020-10-22T11:48
челябинск
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Данных о планируемой забастовке водителей в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> из-за якобы соглашения Яндекс.Такси с правительством региона о перевозке пациентов с COVID нет, сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью компании, пояснив при этом, что сервис с привлечением водителей-добровольцев будет перевозить не больных, а медперсонал.Как сообщала ранее первый замгубернатора региона Ирина Гехт для помощи медикам в связи с ситуацией по COVID-19, власти заключат договор с Яндекс.Такси, которая предоставит специальные машины, а не те, которые вызывает любой желающий. На странице водителей такси в соцсети "ВКонтакте" сообщается, якобы руководство Яндекс.Такси и правительство области "под видом благотворительности (помощь короновирусным больным) снизило нам зарплату", в связи с чем с утра пятницы объявляется забастовка.В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция, уточняется в сообщении.Также для водителей будет действовать страховка из специального Фонда Яндекс.Такси на случай заражения COVID-19, поясняется в сообщении. "Опыт подобной работы у нас уже есть: весной водители активно помогали медработникам в 34 городах России в рамках проекта "Помощь рядом", - сообщили в компании.Добавляется, что Яндекс.Такси продолжает поддержку перевозчиков в борьбе с распространением коронавируса. "Мы организовали более 150 пунктов дезинфекции для наших партнеров. На бесплатных пунктах также организована выдача средств индивидуальной защиты. Как и раньше, мы также постоянно информируем водителей и таксопарки о необходимости соблюдения всех мер безопасности", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201015/taksi-1579899218.html
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челябинск, общество

Яндекс.Такси не знает о планируемой забастовке водителей в Челябинске

11:48 22.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтоянка автомобилей службы "Яндекс.Такси"
Стоянка автомобилей службы Яндекс.Такси - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Данных о планируемой забастовке водителей в Челябинске из-за якобы соглашения Яндекс.Такси с правительством региона о перевозке пациентов с COVID нет, сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью компании, пояснив при этом, что сервис с привлечением водителей-добровольцев будет перевозить не больных, а медперсонал.
Как сообщала ранее первый замгубернатора региона Ирина Гехт для помощи медикам в связи с ситуацией по COVID-19, власти заключат договор с Яндекс.Такси, которая предоставит специальные машины, а не те, которые вызывает любой желающий. На странице водителей такси в соцсети "ВКонтакте" сообщается, якобы руководство Яндекс.Такси и правительство области "под видом благотворительности (помощь короновирусным больным) снизило нам зарплату", в связи с чем с утра пятницы объявляется забастовка.
"Ни у нас, ни у наших партнеров нет такой информации (о забастовке), поэтому подтвердить ее мы не можем. Что касается соглашения с областью, то речь идет о перевозке медперсонала, а не пациентов. Речь идет не о машинах, которые выполняют обычные заказы Яндекс Go, а только про отдельный флот партнерских автомобилей, где будут повышены меры безопасности для водителей-добровольцев", - говорится в сообщении.
В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция, уточняется в сообщении.
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Также для водителей будет действовать страховка из специального Фонда Яндекс.Такси на случай заражения COVID-19, поясняется в сообщении. "Опыт подобной работы у нас уже есть: весной водители активно помогали медработникам в 34 городах России в рамках проекта "Помощь рядом", - сообщили в компании.
Добавляется, что Яндекс.Такси продолжает поддержку перевозчиков в борьбе с распространением коронавируса. "Мы организовали более 150 пунктов дезинфекции для наших партнеров. На бесплатных пунктах также организована выдача средств индивидуальной защиты. Как и раньше, мы также постоянно информируем водителей и таксопарки о необходимости соблюдения всех мер безопасности", - отмечается в сообщении.
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