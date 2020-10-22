https://ria.ru/20201022/taksi-1580964134.html

Яндекс.Такси не знает о планируемой забастовке водителей в Челябинске

Данных о планируемой забастовке водителей в Челябинске из-за якобы соглашения Яндекс.Такси с правительством региона о перевозке пациентов с COVID нет, сообщили... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:48

2020-10-22T11:48

2020-10-22T11:48

челябинск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569609749_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_09fc2de40738a81f54fcfa14cd6dd28a.jpg

<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> Данных о планируемой забастовке водителей в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> из-за якобы соглашения Яндекс.Такси с правительством региона о перевозке пациентов с COVID нет, сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью компании, пояснив при этом, что сервис с привлечением водителей-добровольцев будет перевозить не больных, а медперсонал.Как сообщала ранее первый замгубернатора региона Ирина Гехт для помощи медикам в связи с ситуацией по COVID-19, власти заключат договор с Яндекс.Такси, которая предоставит специальные машины, а не те, которые вызывает любой желающий. На странице водителей такси в соцсети "ВКонтакте" сообщается, якобы руководство Яндекс.Такси и правительство области "под видом благотворительности (помощь короновирусным больным) снизило нам зарплату", в связи с чем с утра пятницы объявляется забастовка.В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция, уточняется в сообщении.Также для водителей будет действовать страховка из специального Фонда Яндекс.Такси на случай заражения COVID-19, поясняется в сообщении. "Опыт подобной работы у нас уже есть: весной водители активно помогали медработникам в 34 городах России в рамках проекта "Помощь рядом", - сообщили в компании.Добавляется, что Яндекс.Такси продолжает поддержку перевозчиков в борьбе с распространением коронавируса. "Мы организовали более 150 пунктов дезинфекции для наших партнеров. На бесплатных пунктах также организована выдача средств индивидуальной защиты. Как и раньше, мы также постоянно информируем водителей и таксопарки о необходимости соблюдения всех мер безопасности", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201015/taksi-1579899218.html

https://ria.ru/20201022/taksi-1580956343.html

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, общество