В Оренбурге таксист насильно удерживал в машине пассажирку с ребенком
УФА, 22 окт - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют подробности инцидента в автомобиле такси в Оренбурге, где таксист удерживал женщину с ребенком, а потом применил в отношении пассажиров силу, сообщает областной следком.
"Руководителем СКР по Оренбургской области Зудерманом Вячеславом Давидовичем в связи с выявлением в СМИ видеозаписи, согласно которой мужчина, управляющий транспортным средством, отказывается выпускать из автомобиля женщину и несовершеннолетнего ребенка, который просит о помощи, поручено проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
В рамках проверки следователи выяснили, что 18 октября таксист вез женщину и ее 11-летнего сына. Автомобиль был снабжен электронным устройством, обеспечивающим направление оператором такси водителю информации о поступлении заявки, а также предполагаемом маршруте следования.
"По прибытии к дому №163 по улице Пролетарской в городе Оренбург – адресу, указанному в бортовом устройстве, между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, поскольку пассажирам необходимо было проследовать до дома № 263. Не получив оплату за поездку, водитель привел автомобиль в движение, отказавшись предоставить пассажирам возможность покинуть автомобиль, после чего остановился возле дома №55 по улице Пролетарской и с применением насилия высадил пассажиров", - сообщает ведомство подробности инцидента.
Отмечается, что следователями опрошены все участники происшествия, изъяты необходимые предметы, приняты меры к медицинскому освидетельствованию участников конфликтной ситуации.
"Руководитель следственного управления поручил тщательно выяснить все обстоятельства рассматриваемых событий, а также в строгом соответствии с нормами законодательства дать процессуальную оценку фактам применения насилия водителем автомобиля в отношении женщины и ее ребенка, а также незаконного лишения свободы в отношении двух лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего", - сообщает следствие.
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