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В Оренбурге таксист насильно удерживал в машине пассажирку с ребенком
Следственные органы Оренбургской области выясняют подробности инцидента в автомобиле такси в Оренбурге, где таксист удерживал женщину с ребенком, а потом... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:16
2020-10-22T11:16
оренбургская область
оренбург
происшествия
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<strong>УФА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Следственные органы <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> выясняют подробности инцидента в автомобиле такси в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурге</a>, где таксист удерживал женщину с ребенком, а потом применил в отношении пассажиров силу, сообщает областной следком.В рамках проверки следователи выяснили, что 18 октября таксист вез женщину и ее 11-летнего сына. Автомобиль был снабжен электронным устройством, обеспечивающим направление оператором такси водителю информации о поступлении заявки, а также предполагаемом маршруте следования.Отмечается, что следователями опрошены все участники происшествия, изъяты необходимые предметы, приняты меры к медицинскому освидетельствованию участников конфликтной ситуации.
https://ria.ru/20201015/taksi-1579899218.html
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оренбургская область
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оренбургская область, оренбург, происшествия

В Оренбурге таксист насильно удерживал в машине пассажирку с ребенком

11:16 22.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 22 окт - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют подробности инцидента в автомобиле такси в Оренбурге, где таксист удерживал женщину с ребенком, а потом применил в отношении пассажиров силу, сообщает областной следком.
"Руководителем СКР по Оренбургской области Зудерманом Вячеславом Давидовичем в связи с выявлением в СМИ видеозаписи, согласно которой мужчина, управляющий транспортным средством, отказывается выпускать из автомобиля женщину и несовершеннолетнего ребенка, который просит о помощи, поручено проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
В рамках проверки следователи выяснили, что 18 октября таксист вез женщину и ее 11-летнего сына. Автомобиль был снабжен электронным устройством, обеспечивающим направление оператором такси водителю информации о поступлении заявки, а также предполагаемом маршруте следования.
"По прибытии к дому №163 по улице Пролетарской в городе Оренбург – адресу, указанному в бортовом устройстве, между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, поскольку пассажирам необходимо было проследовать до дома № 263. Не получив оплату за поездку, водитель привел автомобиль в движение, отказавшись предоставить пассажирам возможность покинуть автомобиль, после чего остановился возле дома №55 по улице Пролетарской и с применением насилия высадил пассажиров", - сообщает ведомство подробности инцидента.
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Отмечается, что следователями опрошены все участники происшествия, изъяты необходимые предметы, приняты меры к медицинскому освидетельствованию участников конфликтной ситуации.
"Руководитель следственного управления поручил тщательно выяснить все обстоятельства рассматриваемых событий, а также в строгом соответствии с нормами законодательства дать процессуальную оценку фактам применения насилия водителем автомобиля в отношении женщины и ее ребенка, а также незаконного лишения свободы в отношении двух лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего", - сообщает следствие.
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