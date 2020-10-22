https://ria.ru/20201022/taksi-1580956343.html

В Оренбурге таксист насильно удерживал в машине пассажирку с ребенком

Следственные органы Оренбургской области выясняют подробности инцидента в автомобиле такси в Оренбурге, где таксист удерживал женщину с ребенком, а потом... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:16

2020-10-22T11:16

2020-10-22T11:16

оренбургская область

оренбург

происшествия

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<strong>УФА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Следственные органы <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> выясняют подробности инцидента в автомобиле такси в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурге</a>, где таксист удерживал женщину с ребенком, а потом применил в отношении пассажиров силу, сообщает областной следком.В рамках проверки следователи выяснили, что 18 октября таксист вез женщину и ее 11-летнего сына. Автомобиль был снабжен электронным устройством, обеспечивающим направление оператором такси водителю информации о поступлении заявки, а также предполагаемом маршруте следования.Отмечается, что следователями опрошены все участники происшествия, изъяты необходимые предметы, приняты меры к медицинскому освидетельствованию участников конфликтной ситуации.

https://ria.ru/20201015/taksi-1579899218.html

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оренбургская область

оренбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, оренбург, происшествия