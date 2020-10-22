https://ria.ru/20201022/taganka-1581034747.html

Театр на Таганке предложил противникам масок билеты за полмиллиона

Театр на Таганке предложил посетителям, которые не хотят пользоваться медицинскими масками во время пандемии, новую услугу. Об этом сообщается в аккаунте театра РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:47

2020-10-22T16:47

2020-10-22T17:45

культура

коронавирус в россии

ирина апексимова

театр на таганке

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Teatr_na_Taganke/" target="_blank" data-auto="true">Театр на Таганке</a> предложил посетителям, которые не хотят пользоваться медицинскими масками во время пандемии, новую услугу. Об этом сообщается в аккаунте театра в <a href="https://www.instagram.com/tagankatheatre/" target="_blank">инстаграме</a>."Дорогие друзья, по многочисленным просьбам отдельных посетителей, не пожелавших остаться анонимными, мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль", — говорится в сообщении.За эту сумму посетителю позволят находиться на спектакле без маски. Ему также предоставят место в партере на большой дистанции от других зрителей и отдельные вход и выход.При этом посетителю необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, выданную не более суток назад."Сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму один рубль — в конце концов, искусство должно быть доступным", — отмечается в публикации.Ранее спектакль в Театре на Таганке пришлось задержать на час из-за зрительницы, которая отказалась надевать маску. Вопрос не удалось решить мирно, несмотря на уговоры режиссера, зрителей и худрука театра <a href="http://ria.ru/person_Apeksimova_Irina/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Апексимовой</a>. Администрация вызвала полицию, и нарушительницу вывели из зала под аплодисменты артистов и посетителей.

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580774024.html

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580043630.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ирина апексимова, театр на таганке