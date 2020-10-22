https://ria.ru/20201022/tabak-1581015181.html

Госдума поддержала проект о единой минимальной цене на табак

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:27

2020-10-22T15:27

2020-10-22T15:27

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию.Законопроект ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и уточняет положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий.Законопроектом предлагается установить единую минимальную цену, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом реализация табачной продукции потребителям будет осуществляться по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.Предлагаемые изменения подразумевают также ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.Одновременно, по аналогии с алкоголем, единая минимальная цена будет являться индикатором, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.

https://ria.ru/20201021/tabak-1580767656.html

https://ria.ru/20201015/tabak-1579918317.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, экономика