https://ria.ru/20201022/tabak-1581015181.html
Госдума поддержала проект о единой минимальной цене на табак
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:27
2020-10-22T15:27
2020-10-22T15:27
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию.Законопроект ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и уточняет положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий.Законопроектом предлагается установить единую минимальную цену, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом реализация табачной продукции потребителям будет осуществляться по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.Предлагаемые изменения подразумевают также ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.Одновременно, по аналогии с алкоголем, единая минимальная цена будет являться индикатором, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.
https://ria.ru/20201021/tabak-1580767656.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, экономика
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию.
Законопроект ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и уточняет положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий.
Законопроектом предлагается установить единую минимальную цену, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом реализация табачной продукции потребителям будет осуществляться по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.
"Одновременно предлагается ввести запрет на реализацию потребителям табачной продукции с максимальными розничными ценами, установленными ниже уровня единой минимальной цены по истечении шести месяцев с момента повышения ставок акцизов, и соответственно, начала действия новой единой минимальной цены", - говорится в пояснительной записке.
Предлагаемые изменения подразумевают также ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.
"Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль", - полагают авторы.
Одновременно, по аналогии с алкоголем, единая минимальная цена будет являться индикатором, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.