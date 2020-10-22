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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201022/svyaschennik-1581018185.html
Католический священник пояснил слова папы Франциска об однополых союзах
Папа Римский Франциск призывал защитить гражданские права людей, состоящих в однополых отношениях, однако ни о каком пересмотре позиции Католической церкви по... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:43
2020-10-22T16:00
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
москва
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Папа Римский Франциск призывал защитить гражданские права людей, состоящих в однополых отношениях, однако ни о каком пересмотре позиции Католической церкви по однополым бракам быть не может, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Ранее СМИ сообщили, что понтифик в рамках документального фильма "Франциск" заявил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье, они являются детьми Божьими и имеют право на семью. При этом, как сообщила газета Il Corriere della Sera, папа Римский заявил о необходимости принятия закона о гражданских союзах. Таким образом, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой.В этом случае, отметил он, для понтифика была важна забота и сострадание людям, которые подвергаются дискриминации. Однако речи о браке ни с точки зрения Церкви, ни с точки зрения государства не идет."Речь идет о союзе, партнерстве, которое имеет определенные правовые последствия. Например, если люди живут вместе и должны иметь возможность быть допущенными в больницу, когда один из них находится в тяжелом состоянии. Или, например, нести совместную материальную ответственность. Речь идет о том, что государство должно признавать определенные права, которые существуют между живущими в таком союзе людьми. Они не должны в этом смысле дискриминироваться. На этот счет, как я понимаю, Папа получает много писем и жалоб. И он на них реагирует", - сказал священник.При этом папа Франциск, как отметил Горбунов, много раз повторял, что подобные союзы не являются браком с точки зрения Церкви. Согласно священному писанию и церковной традиции, как пояснил он, браком является только союз мужчины и женщины."Точно так же Церковь выступает против признания государством однополых браков. Это принципиальный вопрос, и Католическая церковь никак не планирует пересматривать эту позицию, просто потому что не может этого сделать", - обратил внимание представитель Римско-католической церкви."Но есть и плоскость прав человека, и они должны соблюдаться. Мы знаем, что во многих странах люди гомосексуальной ориентации подвергаются очень серьезной дискриминации и даже насилию и расправам. Вот эти вещи недопустимы, и Церковь должна об этом напоминать", - заключил он.
https://ria.ru/20201008/kapitalizm-1578806830.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/frantsisk-1577087467.html
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папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), москва

Католический священник пояснил слова папы Франциска об однополых союзах

15:43 22.10.2020 (обновлено: 16:00 22.10.2020)
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВизит папы Римского Франциска в Латвию
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск призывал защитить гражданские права людей, состоящих в однополых отношениях, однако ни о каком пересмотре позиции Католической церкви по однополым бракам быть не может, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Ранее СМИ сообщили, что понтифик в рамках документального фильма "Франциск" заявил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье, они являются детьми Божьими и имеют право на семью. При этом, как сообщила газета Il Corriere della Sera, папа Римский заявил о необходимости принятия закона о гражданских союзах. Таким образом, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой.
"С самого начала своего служения для Папы было очень важно обратиться к людям гомосексуальной ориентации и сказать, что Церковь для них открыта. Он сам подчеркивал, что если гомосексуальный человек сам ищет Бога, то не смеет его осуждать", - пояснил Горбунов.
В этом случае, отметил он, для понтифика была важна забота и сострадание людям, которые подвергаются дискриминации. Однако речи о браке ни с точки зрения Церкви, ни с точки зрения государства не идет.
"Речь идет о союзе, партнерстве, которое имеет определенные правовые последствия. Например, если люди живут вместе и должны иметь возможность быть допущенными в больницу, когда один из них находится в тяжелом состоянии. Или, например, нести совместную материальную ответственность. Речь идет о том, что государство должно признавать определенные права, которые существуют между живущими в таком союзе людьми. Они не должны в этом смысле дискриминироваться. На этот счет, как я понимаю, Папа получает много писем и жалоб. И он на них реагирует", - сказал священник.
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При этом папа Франциск, как отметил Горбунов, много раз повторял, что подобные союзы не являются браком с точки зрения Церкви. Согласно священному писанию и церковной традиции, как пояснил он, браком является только союз мужчины и женщины.
"Точно так же Церковь выступает против признания государством однополых браков. Это принципиальный вопрос, и Католическая церковь никак не планирует пересматривать эту позицию, просто потому что не может этого сделать", - обратил внимание представитель Римско-католической церкви.
"Но есть и плоскость прав человека, и они должны соблюдаться. Мы знаем, что во многих странах люди гомосексуальной ориентации подвергаются очень серьезной дискриминации и даже насилию и расправам. Вот эти вещи недопустимы, и Церковь должна об этом напоминать", - заключил он.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Москва
 
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