https://ria.ru/20201022/svyaschennik-1581018185.html

Католический священник пояснил слова папы Франциска об однополых союзах

Папа Римский Франциск призывал защитить гражданские права людей, состоящих в однополых отношениях, однако ни о каком пересмотре позиции Католической церкви по... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:43

2020-10-22T15:43

2020-10-22T16:00

религия и мировоззрение

папа римский

новости - религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

москва

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Папа Римский Франциск призывал защитить гражданские права людей, состоящих в однополых отношениях, однако ни о каком пересмотре позиции Католической церкви по однополым бракам быть не может, заявил РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Ранее СМИ сообщили, что понтифик в рамках документального фильма "Франциск" заявил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье, они являются детьми Божьими и имеют право на семью. При этом, как сообщила газета Il Corriere della Sera, папа Римский заявил о необходимости принятия закона о гражданских союзах. Таким образом, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой.В этом случае, отметил он, для понтифика была важна забота и сострадание людям, которые подвергаются дискриминации. Однако речи о браке ни с точки зрения Церкви, ни с точки зрения государства не идет."Речь идет о союзе, партнерстве, которое имеет определенные правовые последствия. Например, если люди живут вместе и должны иметь возможность быть допущенными в больницу, когда один из них находится в тяжелом состоянии. Или, например, нести совместную материальную ответственность. Речь идет о том, что государство должно признавать определенные права, которые существуют между живущими в таком союзе людьми. Они не должны в этом смысле дискриминироваться. На этот счет, как я понимаю, Папа получает много писем и жалоб. И он на них реагирует", - сказал священник.При этом папа Франциск, как отметил Горбунов, много раз повторял, что подобные союзы не являются браком с точки зрения Церкви. Согласно священному писанию и церковной традиции, как пояснил он, браком является только союз мужчины и женщины."Точно так же Церковь выступает против признания государством однополых браков. Это принципиальный вопрос, и Католическая церковь никак не планирует пересматривать эту позицию, просто потому что не может этого сделать", - обратил внимание представитель Римско-католической церкви."Но есть и плоскость прав человека, и они должны соблюдаться. Мы знаем, что во многих странах люди гомосексуальной ориентации подвергаются очень серьезной дискриминации и даже насилию и расправам. Вот эти вещи недопустимы, и Церковь должна об этом напоминать", - заключил он.

https://ria.ru/20201008/kapitalizm-1578806830.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/frantsisk-1577087467.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), москва