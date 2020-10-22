https://ria.ru/20201022/svr-1580957836.html
Лукашенко поблагодарил главу СВР России за сотрудничество с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале встречи с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным заявил, что обстановка вокруг Союзного государства РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:22
2020-10-22T11:22
2020-10-22T13:20
союзное государство
россия
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 окт — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> в начале встречи с главой Службы внешней разведки <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергеем Нарышкиным</a> заявил, что обстановка вокруг Союзного государства на сегодняшний день складывается "непростая".Нарышкин находится в этот день с визитом в Минске, ранее он прибыл во Дворец независимости для переговоров с Лукашенко.Лукашенко также поблагодарил главу <a href="https://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF" target="_blank">СВР России</a> за ту информацию, которую российская разведывательная служба "регулярно доводит" до белорусских спецслужб и до него в том числе.
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577320421.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире