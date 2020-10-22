Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20201022/svr-1580957836.html
Лукашенко поблагодарил главу СВР России за сотрудничество с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале встречи с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным заявил, что обстановка вокруг Союзного государства РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:22
2020-10-22T13:20
союзное государство
россия
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580970304_0:372:2977:2047_1400x0_80_0_0_c90231daf89d44075bab1ac07f1edfcd.jpg
<strong>МИНСК, 22 окт — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> в начале встречи с главой Службы внешней разведки <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергеем Нарышкиным</a> заявил, что обстановка вокруг Союзного государства на сегодняшний день складывается "непростая".Нарышкин находится в этот день с визитом в Минске, ранее он прибыл во Дворец независимости для переговоров с Лукашенко.Лукашенко также поблагодарил главу <a href="https://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF" target="_blank">СВР России</a> за ту информацию, которую российская разведывательная служба "регулярно доводит" до белорусских спецслужб и до него в том числе.
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577320421.html
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580970304_124:0:2853:2047_1400x0_80_0_0_b2b00de2269daa8f703e45bd7a97fe56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире

Лукашенко поблагодарил главу СВР России за сотрудничество с Белоруссией

11:22 22.10.2020 (обновлено: 13:20 22.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале встречи с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным заявил, что обстановка вокруг Союзного государства на сегодняшний день складывается "непростая".
Нарышкин находится в этот день с визитом в Минске, ранее он прибыл во Дворец независимости для переговоров с Лукашенко.

"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзное государство", — сказал Лукашенко в начале беседы. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко также поблагодарил главу СВР России за ту информацию, которую российская разведывательная служба "регулярно доводит" до белорусских спецслужб и до него в том числе.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 14:29Протесты в Белоруссии
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
 
Союзное государствоРоссияАлександр ЛукашенкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Лента новостейМолния