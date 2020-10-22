https://ria.ru/20201022/superderzhava-1581104882.html

Песков заявил, что в мире нет супердержав

Ни одно государство сейчас не может претендовать на роль глобальной супердержавы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:24

2020-10-22T23:24

2020-10-22T23:37

россия

дмитрий песков

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Ни одно государство сейчас не может претендовать на роль глобальной супердержавы, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков отметит, что если брать экономический потенциал, то "США - это другая величина с совсем другим влиянием на глобальные процессы" в плане экономики.

https://ria.ru/20201022/lider-1581085582.html

https://ria.ru/20201022/doverie-1581103910.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, в мире