Песков заявил, что в мире нет супердержав
23:24 22.10.2020 (обновлено: 23:37 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ни одно государство сейчас не может претендовать на роль глобальной супердержавы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пожалуй, сейчас ни одна страна, ни одно государство в мире не может претендовать на роль глобальной супердержавы. Ни РФ, ни США", - сказал он в эфире "Первого канала".
Песков отметит, что если брать экономический потенциал, то "США - это другая величина с совсем другим влиянием на глобальные процессы" в плане экономики.
"Но в остальном страны ядерного клуба и страны с двумя крупнейшими потенциалами они, конечно, в плане стратегической стабильности являются теми государствами, которые несут ответственность за страгстабильность, и теми, которые, образно говоря, являются законодателями мод", - добавил он.