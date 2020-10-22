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Песков заявил, что в мире нет супердержав
Ни одно государство сейчас не может претендовать на роль глобальной супердержавы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:24
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россия
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Ни одно государство сейчас не может претендовать на роль глобальной супердержавы, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков отметит, что если брать экономический потенциал, то "США - это другая величина с совсем другим влиянием на глобальные процессы" в плане экономики.
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россия, дмитрий песков, в мире

Песков заявил, что в мире нет супердержав

23:24 22.10.2020 (обновлено: 23:37 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ни одно государство сейчас не может претендовать на роль глобальной супердержавы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пожалуй, сейчас ни одна страна, ни одно государство в мире не может претендовать на роль глобальной супердержавы. Ни РФ, ни США", - сказал он в эфире "Первого канала".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Путин заявил, что не считает себя мировым лидером
Песков отметит, что если брать экономический потенциал, то "США - это другая величина с совсем другим влиянием на глобальные процессы" в плане экономики.

"Но в остальном страны ядерного клуба и страны с двумя крупнейшими потенциалами они, конечно, в плане стратегической стабильности являются теми государствами, которые несут ответственность за страгстабильность, и теми, которые, образно говоря, являются законодателями мод", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Песков посетовал на низкий уровень доверия между мировыми лидерами
 
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