https://ria.ru/20201022/studentka-1580955295.html

В Москве студентка погибла, упав в яму для столба освещения

Студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова упала ночью в яму для столба освещения, не имеющую ограждения, и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:13

2020-10-22T11:13

2020-10-22T16:01

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова упала ночью в яму для столба освещения, не имеющую ограждения, и погибла, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.По информации собеседника агентства, в среду в полицию поступило сообщение о том, что рядом с домом 33 по Нижней Первомайской улице обнаружен труп женщины, упавшей в яму головой вниз.Также собеседник отметил, что погибшей было 19 лет.В Московском государственном медицинском университете имени Сеченова подтвердили РИА Новости, что их студентка погибла, упав в яму для опоры освещения.Московские следователи начали проверку после того, как девушка погибла, упав ночью в яму, которую выкопали для столба освещения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, ЧП произошло вблизи жилого дома на улице 11-я Парковая. "По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.Она добавила, что, по предварительным данным, смерть девушки не носит криминального характера.Иванова отметила, что в рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по статье 238 УК РФ "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20201020/gibel-1580652900.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/krazha-1581002510.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия