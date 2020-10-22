https://ria.ru/20201022/strelba-1581093876.html
Житель Новгорода устроил стрельбу в автобусе из-за просьбы надеть маску
Мужчина в автобусе в Великом Новгороде, отказавшийся надевать маску по просьбе кондуктора, выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который сделал... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:31
2020-10-22T21:31
2020-10-22T21:31
великий новгород
новгородская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости</strong>. Мужчина в автобусе в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>, отказавшийся надевать маску по просьбе кондуктора, выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который сделал ему замечание, сообщает УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>.Инцидент произошел в городском автобусе 21 октября."Полицейские выяснили, что один из пассажиров отказался выполнить требования кондуктора надеть средства индивидуальной защиты. После этого другой пассажир сделал замечание и попросил его выйти из автобуса, на что тот повел себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу и затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу", - говорится в сообщении.Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.Подозреваемый 36-летний житель Великого Новгорода был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580774024.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, новгородская область, происшествия