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Житель Новгорода устроил стрельбу в автобусе из-за просьбы надеть маску
Мужчина в автобусе в Великом Новгороде, отказавшийся надевать маску по просьбе кондуктора, выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который сделал... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:31
2020-10-22T21:31
великий новгород
новгородская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости</strong>. Мужчина в автобусе в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>, отказавшийся надевать маску по просьбе кондуктора, выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который сделал ему замечание, сообщает УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>.Инцидент произошел в городском автобусе 21 октября."Полицейские выяснили, что один из пассажиров отказался выполнить требования кондуктора надеть средства индивидуальной защиты. После этого другой пассажир сделал замечание и попросил его выйти из автобуса, на что тот повел себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу и затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу", - говорится в сообщении.Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.Подозреваемый 36-летний житель Великого Новгорода был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580774024.html
великий новгород
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великий новгород, новгородская область, происшествия

Житель Новгорода устроил стрельбу в автобусе из-за просьбы надеть маску

21:31 22.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Мужчина в автобусе в Великом Новгороде, отказавшийся надевать маску по просьбе кондуктора, выстрелил из травматического пистолета в пассажира, который сделал ему замечание, сообщает УМВД по Новгородской области.
Инцидент произошел в городском автобусе 21 октября.
"Полицейские выяснили, что один из пассажиров отказался выполнить требования кондуктора надеть средства индивидуальной защиты. После этого другой пассажир сделал замечание и попросил его выйти из автобуса, на что тот повел себя агрессивно, несколько раз ударил мужчину по лицу и затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу", - говорится в сообщении.
Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.
Подозреваемый 36-летний житель Великого Новгорода был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
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Великий НовгородНовгородская областьПроисшествия
 
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