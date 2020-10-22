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В Москве шесть человек будут судить за мошенничество со страховкой
Полиция завершила расследование дела о хищении денежных средств страховых компаний с общим ущербом более 7 миллионов рублей, перед судом предстанут шесть... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:19
2020-10-22T16:19
ирина волк
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Полиция завершила расследование дела о хищении денежных средств страховых компаний с общим ущербом более 7 миллионов рублей, перед судом предстанут шесть человек, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.Установлено, что участники банды, получив доступ к архивной информации, связанной с оформлением страховых случаев при ДТП в различных субъектах России, изготавливали подложные экспертные заключения, платежные документы, договоры, досудебные претензии и исковые заявления. Впоследствии они подавали их в страховые фирмы, а предоставленные ими претензии и иски удовлетворялись полностью или частично.Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). Дело направлено в Мещанский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> для рассмотрения по существу.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/strakhovka-1578128062.html
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ирина волк, москва, происшествия

В Москве шесть человек будут судить за мошенничество со страховкой

16:19 22.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Полиция завершила расследование дела о хищении денежных средств страховых компаний с общим ущербом более 7 миллионов рублей, перед судом предстанут шесть человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств страховых компаний. ... Следствие предполагает, что фигуранты причастны более чем к 140 фактам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный соучастниками, превысил 7 млн рублей. ... Предъявлено обвинение шести гражданам в возрасте от 23 до 47 лет, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.
Установлено, что участники банды, получив доступ к архивной информации, связанной с оформлением страховых случаев при ДТП в различных субъектах России, изготавливали подложные экспертные заключения, платежные документы, договоры, досудебные претензии и исковые заявления. Впоследствии они подавали их в страховые фирмы, а предоставленные ими претензии и иски удовлетворялись полностью или частично.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 02:00Сказано в эфире
Банковская страховка: в чем подвох?Мошенничество с банковскими картами стало очень распространенным явлением. Дает ли защиту банковская страховка, объяснил в интервью радио Sputnik юрист Михаил Алексеев.
 
Ирина ВолкМоскваПроисшествия
 
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