В Москве шесть человек будут судить за мошенничество со страховкой
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Полиция завершила расследование дела о хищении денежных средств страховых компаний с общим ущербом более 7 миллионов рублей, перед судом предстанут шесть человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств страховых компаний. ... Следствие предполагает, что фигуранты причастны более чем к 140 фактам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный соучастниками, превысил 7 млн рублей. ... Предъявлено обвинение шести гражданам в возрасте от 23 до 47 лет, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.
Установлено, что участники банды, получив доступ к архивной информации, связанной с оформлением страховых случаев при ДТП в различных субъектах России, изготавливали подложные экспертные заключения, платежные документы, договоры, досудебные претензии и исковые заявления. Впоследствии они подавали их в страховые фирмы, а предоставленные ими претензии и иски удовлетворялись полностью или частично.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.