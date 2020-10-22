https://ria.ru/20201022/strakhovka-1581026417.html

В Москве шесть человек будут судить за мошенничество со страховкой

Полиция завершила расследование дела о хищении денежных средств страховых компаний с общим ущербом более 7 миллионов рублей, перед судом предстанут шесть... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:19

2020-10-22T16:19

2020-10-22T16:19

ирина волк

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Полиция завершила расследование дела о хищении денежных средств страховых компаний с общим ущербом более 7 миллионов рублей, перед судом предстанут шесть человек, сообщила официальный представитель МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волк</a>.Установлено, что участники банды, получив доступ к архивной информации, связанной с оформлением страховых случаев при ДТП в различных субъектах России, изготавливали подложные экспертные заключения, платежные документы, договоры, досудебные претензии и исковые заявления. Впоследствии они подавали их в страховые фирмы, а предоставленные ими претензии и иски удовлетворялись полностью или частично.Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). Дело направлено в Мещанский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> для рассмотрения по существу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/strakhovka-1578128062.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, происшествия