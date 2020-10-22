https://ria.ru/20201022/stenin-1580983730.html
Награждение победителей конкурса имени Стенина. Прямая трансляция
Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:09
2020-10-22T16:09
2020-10-22T16:44
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
андрей стенин
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Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы. За победу на конкурсе в этом году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, нацелен на поддержку молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Объявление победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина-2020
LIVE: Объявление победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина-2020
2020-10-22T16:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, андрей стенин
Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы.
За победу на конкурсе в этом году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, нацелен на поддержку молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.