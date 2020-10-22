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Награждение победителей конкурса имени Стенина. Прямая трансляция
Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:09
2020-10-22T16:44
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
андрей стенин
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Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы. За победу на конкурсе в этом году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, нацелен на поддержку молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Объявление победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина-2020
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видео, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, андрей стенин
Награждение победителей конкурса имени Стенина. Прямая трансляция
Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы.
2020-10-22T16:09
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Награждение победителей конкурса имени Стенина. Прямая трансляция

16:09 22.10.2020 (обновлено: 16:44 22.10.2020)
 
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Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы.
За победу на конкурсе в этом году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, нацелен на поддержку молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
 
РоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей Стенин
 
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