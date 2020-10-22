https://ria.ru/20201022/stenin-1580983730.html

Награждение победителей конкурса имени Стенина. Прямая трансляция

Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:09

2020-10-22T16:09

2020-10-22T16:44

россия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

андрей стенин

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Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие специалисты мира, выбрало лучшие работы. За победу на конкурсе в этом году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, нацелен на поддержку молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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