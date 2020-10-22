https://ria.ru/20201022/standarty-1581060577.html

Путин призвал избавиться от двойных стандартов в международных отношениях

Президент РФ Владимир Путин призвал страны в условиях пандемии коронавируса быть честнее в межгосударственных отношениях и отказаться от политики двойных... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:20

2020-10-22T18:20

2020-10-22T19:29

коронавирус covid-19

международный дискуссионный клуб "валдай"

выступление путина на заседании валдайского клуба

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал страны в условиях пандемии коронавируса быть честнее в межгосударственных отношениях и отказаться от политики двойных стандартов."Много других стран, которые страдали и страдают от коронавирусной инфекции, нуждаются не в той помощи, которая может прийти со стороны, а просто в снятии ограничений, хотя бы в гуманитарной сфере, в поставках медикаментов, в кредитных ресурсах, оборудовании, обмена технологиями. Это гуманитарные вещи в прямом чистом виде. Нет, ведь так и не отменили никаких ограничений, прикрываясь какими-то соображениями, которые ничего общего не имеют с гуманитарной составляющей. Хотя в то же время все говорят о гуманизме. Все-таки надо быть почестнее друг с другом и избавиться от этих всех двойных стандартов", - сказал президент на заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>".

https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Давайте говорить по-честному друг с другом" Заседание дискусионного клуба Валдай, выступление Путина 2020-10-22T18:20 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, в мире