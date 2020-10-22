https://ria.ru/20201022/sposob-1581060433.html
Врач назвал простой способ "определить" зараженного коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в посте в Telegram назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:20
2020-10-22T18:20
2020-10-22T23:29
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-komarovskiy/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Комаровский</a> в посте в Telegram назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса. "Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия", — заявил он.По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа. "А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", — отметил Комаровский.Он добавил, что COVID-19 поражает нервные клетки, который воспринимают запах и вкус. При этом он подчеркнул, что эти изменения имеют обратимый характер.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире зафиксировано более 41 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше 1,128 миллиона человек.
https://ria.ru/20201022/superprodukty-1581023245.html
https://ria.ru/20201022/kontrol-1581055091.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество