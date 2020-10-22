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Врач назвал простой способ "определить" зараженного коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в посте в Telegram назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:20
2020-10-22T23:29
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евгений комаровский
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-komarovskiy/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Комаровский</a> в посте в Telegram назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса. "Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия", — заявил он.По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа. "А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", — отметил Комаровский.Он добавил, что COVID-19 поражает нервные клетки, который воспринимают запах и вкус. При этом он подчеркнул, что эти изменения имеют обратимый характер.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире зафиксировано более 41 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше 1,128 миллиона человек.
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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество

Врач назвал простой способ "определить" зараженного коронавирусом

18:20 22.10.2020 (обновлено: 23:29 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в посте в Telegram назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса.
"Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия", — заявил он.
Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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По его словам, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа.
"А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет", — отметил Комаровский.
Он добавил, что COVID-19 поражает нервные клетки, который воспринимают запах и вкус. При этом он подчеркнул, что эти изменения имеют обратимый характер.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 41 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше 1,128 миллиона человек.
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