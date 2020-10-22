https://ria.ru/20201022/soyuz-1581082679.html
Путин оценил возможность военного союза России и Китая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не нуждаются в военном союзе, но теоретически такое можно представить. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:00
2020-10-22T20:00
2020-10-22T20:13
россия
владимир путин
китай
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> не нуждаются в военном союзе, но теоретически такое можно представить.
https://ria.ru/20200718/1574510447.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, китай, в мире