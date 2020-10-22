Путин оценил возможность военного союза России и Китая

"Вообразить все можно, но мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в общем в этом не нуждаемся. Но теоретически вполне можем себе такое представить", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, можно ли вообразить военный союз Китая и России.