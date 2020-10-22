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Корабль "Союз МС-16" с возвращающимся на Землю экипажем покинул МКС
Корабль "Союз МС-16" с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американцем Кристофером Кэссиди отстыковался от Международной космической станции... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:39
2020-10-22T02:39
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Корабль "Союз МС-16" с россиянами <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолием Иванишиным</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a> и американцем <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофером Кэссиди</a> отстыковался от <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> перед возвращением на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a>, трансляция ведётся на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Корабль отчалил от модуля "Поиск" российского сегмента МКС, на станции до апреля 2021 года остались россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> и американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.По информации "Роскосмоса", в 5.00 мск корабль должен включить двигатель на торможение для схода с орбиты, в 5.28 мск - разделиться на отсеки. Спускаемому аппарату с экипажем предстоит войти в земную атмосферу в 5.31 мск, в 5.40 мск намечается ввод парашюта и в 5.55 мск - приземление "Союза МС-16" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.Как сообщил накануне космонавт Юрий Гидзенко, в районе приземления экипаж "Союза МС-16" ожидает прохладная и ветреная погода. Прогнозируется температура воздуха от 2 до 5 градусов тепла и ветер до 18 метров в секунду, поэтому, по его словам, космонавтов в корабле может "поболтать" при спуске на парашюте, а сам "Союз МС-16" после посадки может немного "потащить".По данным пресс-службы Центрального военного округа, к обеспечению безопасности посадки корабля в основном и запасном районах близ городов Жезказган и Аркалык привлечены около 200 специалистов-спасателей, 12 вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, два самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> и два <a href="http://ria.ru/product_An_12/" target="_blank" data-auto="true">Ан-12</a> и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> компании SpaceX <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена и временно заделана трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
https://ria.ru/20201021/mks-1580901793.html
https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html
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сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва

Корабль "Союз МС-16" с возвращающимся на Землю экипажем покинул МКС

02:39 22.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Корабль "Союз МС-16" с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американцем Кристофером Кэссиди отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю, трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".
Корабль отчалил от модуля "Поиск" российского сегмента МКС, на станции до апреля 2021 года остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
По информации "Роскосмоса", в 5.00 мск корабль должен включить двигатель на торможение для схода с орбиты, в 5.28 мск - разделиться на отсеки. Спускаемому аппарату с экипажем предстоит войти в земную атмосферу в 5.31 мск, в 5.40 мск намечается ввод парашюта и в 5.55 мск - приземление "Союза МС-16" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Как сообщил накануне космонавт Юрий Гидзенко, в районе приземления экипаж "Союза МС-16" ожидает прохладная и ветреная погода. Прогнозируется температура воздуха от 2 до 5 градусов тепла и ветер до 18 метров в секунду, поэтому, по его словам, космонавтов в корабле может "поболтать" при спуске на парашюте, а сам "Союз МС-16" после посадки может немного "потащить".
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 20:41РИА Наука
Российская система получения кислорода на МКС вышла из строя
По данным пресс-службы Центрального военного округа, к обеспечению безопасности посадки корабля в основном и запасном районах близ городов Жезказган и Аркалык привлечены около 200 специалистов-спасателей, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".
В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.
В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена и временно заделана трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковРоссияКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосМосква
 
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