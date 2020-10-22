https://ria.ru/20201022/soyuz-1580924598.html

Корабль "Союз МС-16" с возвращающимся на Землю экипажем покинул МКС

Корабль "Союз МС-16" с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американцем Кристофером Кэссиди отстыковался от Международной космической станции... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T02:39

2020-10-22T02:39

2020-10-22T02:39

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

россия

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Корабль "Союз МС-16" с россиянами <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолием Иванишиным</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Вагнером</a> и американцем <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофером Кэссиди</a> отстыковался от <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> перед возвращением на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a>, трансляция ведётся на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Корабль отчалил от модуля "Поиск" российского сегмента МКС, на станции до апреля 2021 года остались россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> и американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.По информации "Роскосмоса", в 5.00 мск корабль должен включить двигатель на торможение для схода с орбиты, в 5.28 мск - разделиться на отсеки. Спускаемому аппарату с экипажем предстоит войти в земную атмосферу в 5.31 мск, в 5.40 мск намечается ввод парашюта и в 5.55 мск - приземление "Союза МС-16" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.Как сообщил накануне космонавт Юрий Гидзенко, в районе приземления экипаж "Союза МС-16" ожидает прохладная и ветреная погода. Прогнозируется температура воздуха от 2 до 5 градусов тепла и ветер до 18 метров в секунду, поэтому, по его словам, космонавтов в корабле может "поболтать" при спуске на парашюте, а сам "Союз МС-16" после посадки может немного "потащить".По данным пресс-службы Центрального военного округа, к обеспечению безопасности посадки корабля в основном и запасном районах близ городов Жезказган и Аркалык привлечены около 200 специалистов-спасателей, 12 вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, два самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> и два <a href="http://ria.ru/product_An_12/" target="_blank" data-auto="true">Ан-12</a> и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем - <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> компании SpaceX <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена и временно заделана трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.

https://ria.ru/20201021/mks-1580901793.html

https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва