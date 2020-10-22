https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html

В Госдуме назвали причину затягивания США диалога по СНВ-3

США сознательно затягивают время с целью срыва договоренностей по СНВ-3, пытаясь в оставшийся срок действия договора придумать какие-то дополнительные способы... РИА Новости, 22.10.2020

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маршалл биллингсли

андрей красов

договор снв-3

госдума рф

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> США сознательно затягивают время с целью срыва договоренностей по СНВ-3, пытаясь в оставшийся срок действия договора придумать какие-то дополнительные способы верификации соглашения и размыть суть договоренностей, возобновить диалог в конструктивном ключе можно лишь после президентских выборов в стране, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы.Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что заморозка ядерных арсеналов РФ и США должна включать механизм верификации. Кроме того, по его словам, США не согласны продлевать СНВ-3 без всяких условий.Депутат подчеркнул, что любое международное соглашение, особенно касающееся взаимного сокращения ядерных арсеналов, включает в себя способы контроля за соблюдением данного процесса. При сегодняшних технических возможностях, включая космическое наблюдение, скрыть факт производства или испытания подобных вооружений от разведывательных спутников наблюдения практически невозможно, отметил Железняк.Кроме того, добавил парламентарий, Россия никогда не нарушала взятых на себя обязательств и предлагает партнерам по ДСНВ следовать достигнутым договоренностям в интересах мира и стабильности.Первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Krasov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Красов</a>, комментируя заявление Биллингсли, отметил, что на данный момент добиться от США каких-то понятных заявлений будет сложно, поскольку через пару недель в стране пройдут президентские выборы."Я так думаю, что после выборов в Соединенных Штатах Америки можно продолжить диалог. Сейчас они будут такими заявлениями бросаться, выдвигать все новые требования и всячески уходить от диалога по этой проблеме", - сказал Красов РИА Новости.Также депутат отметил, что действия американской стороны, по крайней мере на примере ДРСМД, показывают ее неготовность выполнять взятые на себя обязательства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/snv-3-1580527099.html

https://ria.ru/20200920/dogovor-1577520449.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, андрей красов, договор снв-3, госдума рф, в мире