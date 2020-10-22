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https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html
В Госдуме назвали причину затягивания США диалога по СНВ-3
США сознательно затягивают время с целью срыва договоренностей по СНВ-3, пытаясь в оставшийся срок действия договора придумать какие-то дополнительные способы... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:10
2020-10-22T11:10
маршалл биллингсли
андрей красов
договор снв-3
госдума рф
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> США сознательно затягивают время с целью срыва договоренностей по СНВ-3, пытаясь в оставшийся срок действия договора придумать какие-то дополнительные способы верификации соглашения и размыть суть договоренностей, возобновить диалог в конструктивном ключе можно лишь после президентских выборов в стране, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы.Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что заморозка ядерных арсеналов РФ и США должна включать механизм верификации. Кроме того, по его словам, США не согласны продлевать СНВ-3 без всяких условий.Депутат подчеркнул, что любое международное соглашение, особенно касающееся взаимного сокращения ядерных арсеналов, включает в себя способы контроля за соблюдением данного процесса. При сегодняшних технических возможностях, включая космическое наблюдение, скрыть факт производства или испытания подобных вооружений от разведывательных спутников наблюдения практически невозможно, отметил Железняк.Кроме того, добавил парламентарий, Россия никогда не нарушала взятых на себя обязательств и предлагает партнерам по ДСНВ следовать достигнутым договоренностям в интересах мира и стабильности.Первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Krasov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Красов</a>, комментируя заявление Биллингсли, отметил, что на данный момент добиться от США каких-то понятных заявлений будет сложно, поскольку через пару недель в стране пройдут президентские выборы."Я так думаю, что после выборов в Соединенных Штатах Америки можно продолжить диалог. Сейчас они будут такими заявлениями бросаться, выдвигать все новые требования и всячески уходить от диалога по этой проблеме", - сказал Красов РИА Новости.Также депутат отметил, что действия американской стороны, по крайней мере на примере ДРСМД, показывают ее неготовность выполнять взятые на себя обязательства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/snv-3-1580527099.html
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маршалл биллингсли, андрей красов, договор снв-3, госдума рф, в мире

В Госдуме назвали причину затягивания США диалога по СНВ-3

11:10 22.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. США сознательно затягивают время с целью срыва договоренностей по СНВ-3, пытаясь в оставшийся срок действия договора придумать какие-то дополнительные способы верификации соглашения и размыть суть договоренностей, возобновить диалог в конструктивном ключе можно лишь после президентских выборов в стране, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что заморозка ядерных арсеналов РФ и США должна включать механизм верификации. Кроме того, по его словам, США не согласны продлевать СНВ-3 без всяких условий.
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"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, с кем, по его мнению, будет легче вести переговоры.
"США сознательно затягивают время с целью срыва договоренностей, существующих в рамках СНВ-3, пытаясь в оставшийся до окончания действия договора период придумать какие-то дополнительные способы верификации соглашения и размыть суть договоренностей. Главное, что мешает нашим американским оппонентам – жажда главенствовать на мировой арене и, конечно же, в ядерной сфере. В Вашингтоне привыкли говорить со всеми языком угроз и ультиматумов. Россия остается страной, которая не позволяет вести с собой диалог в подобном тоне", - сказал член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.
Депутат подчеркнул, что любое международное соглашение, особенно касающееся взаимного сокращения ядерных арсеналов, включает в себя способы контроля за соблюдением данного процесса. При сегодняшних технических возможностях, включая космическое наблюдение, скрыть факт производства или испытания подобных вооружений от разведывательных спутников наблюдения практически невозможно, отметил Железняк.
Кроме того, добавил парламентарий, Россия никогда не нарушала взятых на себя обязательств и предлагает партнерам по ДСНВ следовать достигнутым договоренностям в интересах мира и стабильности.
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 19:45
Спецпосланник Трампа рассказал о претензиях США к СНВ-3
"При этом вашингтонские вояки продолжают лелеять идеи развязать себе руки и за мишурой из слов о так называемой новой эффективной системе верификации ликвидировать договоренности и начать масштабное производство ядерного оружия. Наша страна предпринимает все возможные дипломатические усилия, чтобы убедить американских оппонентов в необходимости продления СНВ-3, после чего стоит детально и тщательно обсуждать дальнейшие совместные шаги по сохранению ядерного паритета. Для нас также очевидно, что до выборов президента США никаких подвижек в отношении Договора СНВ-3 не будет. Все разговоры об этом на американскую публику – всего лишь предвыборный ход кандидатов", - констатировал депутат.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя заявление Биллингсли, отметил, что на данный момент добиться от США каких-то понятных заявлений будет сложно, поскольку через пару недель в стране пройдут президентские выборы.
"Я так думаю, что после выборов в Соединенных Штатах Америки можно продолжить диалог. Сейчас они будут такими заявлениями бросаться, выдвигать все новые требования и всячески уходить от диалога по этой проблеме", - сказал Красов РИА Новости.
Договор по СНВ-3 - РИА Новости, 1920, 21.06.2013
21 июня 2013, 19:25Инфографика
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
Также депутат отметил, что действия американской стороны, по крайней мере на примере ДРСМД, показывают ее неготовность выполнять взятые на себя обязательства.
"Они демонстративно вышли из этого договора, хлопнув при этом дверью, через месяц или два заявив об успешном испытании ракеты, которая попадает как раз под действие этого договора. Мы же понимаем, что с нуля эту ракету за 1 или 2 месяца не создать", - добавил Красов.
 
Маршалл БиллингслиАндрей КрасовДоговор СНВ-3Госдума РФВ мире
 
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