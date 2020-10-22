В Госдуме назвали причину затягивания США диалога по СНВ-3
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. США сознательно затягивают время с целью срыва договоренностей по СНВ-3, пытаясь в оставшийся срок действия договора придумать какие-то дополнительные способы верификации соглашения и размыть суть договоренностей, возобновить диалог в конструктивном ключе можно лишь после президентских выборов в стране, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что заморозка ядерных арсеналов РФ и США должна включать механизм верификации. Кроме того, по его словам, США не согласны продлевать СНВ-3 без всяких условий.
19 октября, 17:49Сказано в эфире"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, с кем, по его мнению, будет легче вести переговоры.
"США сознательно затягивают время с целью срыва договоренностей, существующих в рамках СНВ-3, пытаясь в оставшийся до окончания действия договора период придумать какие-то дополнительные способы верификации соглашения и размыть суть договоренностей. Главное, что мешает нашим американским оппонентам – жажда главенствовать на мировой арене и, конечно же, в ядерной сфере. В Вашингтоне привыкли говорить со всеми языком угроз и ультиматумов. Россия остается страной, которая не позволяет вести с собой диалог в подобном тоне", - сказал член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.
Депутат подчеркнул, что любое международное соглашение, особенно касающееся взаимного сокращения ядерных арсеналов, включает в себя способы контроля за соблюдением данного процесса. При сегодняшних технических возможностях, включая космическое наблюдение, скрыть факт производства или испытания подобных вооружений от разведывательных спутников наблюдения практически невозможно, отметил Железняк.
Кроме того, добавил парламентарий, Россия никогда не нарушала взятых на себя обязательств и предлагает партнерам по ДСНВ следовать достигнутым договоренностям в интересах мира и стабильности.
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"При этом вашингтонские вояки продолжают лелеять идеи развязать себе руки и за мишурой из слов о так называемой новой эффективной системе верификации ликвидировать договоренности и начать масштабное производство ядерного оружия. Наша страна предпринимает все возможные дипломатические усилия, чтобы убедить американских оппонентов в необходимости продления СНВ-3, после чего стоит детально и тщательно обсуждать дальнейшие совместные шаги по сохранению ядерного паритета. Для нас также очевидно, что до выборов президента США никаких подвижек в отношении Договора СНВ-3 не будет. Все разговоры об этом на американскую публику – всего лишь предвыборный ход кандидатов", - констатировал депутат.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя заявление Биллингсли, отметил, что на данный момент добиться от США каких-то понятных заявлений будет сложно, поскольку через пару недель в стране пройдут президентские выборы.
"Я так думаю, что после выборов в Соединенных Штатах Америки можно продолжить диалог. Сейчас они будут такими заявлениями бросаться, выдвигать все новые требования и всячески уходить от диалога по этой проблеме", - сказал Красов РИА Новости.
Также депутат отметил, что действия американской стороны, по крайней мере на примере ДРСМД, показывают ее неготовность выполнять взятые на себя обязательства.
"Они демонстративно вышли из этого договора, хлопнув при этом дверью, через месяц или два заявив об успешном испытании ракеты, которая попадает как раз под действие этого договора. Мы же понимаем, что с нуля эту ракету за 1 или 2 месяца не создать", - добавил Красов.