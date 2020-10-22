https://ria.ru/20201022/skorye-1580988891.html
Мурашко рассказал о работе скорых на пике пандемии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на пике пандемии скорая помощь принимала в 2,5-3 раза больше обращений, чем в другие периоды пиковых... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:31
2020-10-22T13:31
2020-10-22T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a> заявил, что на пике пандемии скорая помощь принимала в 2,5-3 раза больше обращений, чем в другие периоды пиковых нагрузок.Исследование размещено на сайте <a href="https://www.ranepa.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РАНХиГС</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579711461.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество