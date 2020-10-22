https://ria.ru/20201022/skorye-1580988891.html

Мурашко рассказал о работе скорых на пике пандемии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на пике пандемии скорая помощь принимала в 2,5-3 раза больше обращений, чем в другие периоды пиковых... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:31

2020-10-22T13:31

2020-10-22T13:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a> заявил, что на пике пандемии скорая помощь принимала в 2,5-3 раза больше обращений, чем в другие периоды пиковых нагрузок.Исследование размещено на сайте <a href="https://www.ranepa.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РАНХиГС</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579711461.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество