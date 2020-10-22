Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/skorye-1580988891.html
Мурашко рассказал о работе скорых на пике пандемии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на пике пандемии скорая помощь принимала в 2,5-3 раза больше обращений, чем в другие периоды пиковых... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:31
2020-10-22T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709187_0:119:3140:1885_1400x0_80_0_0_f92040e60ddc64986818686c7eac95ee.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a> заявил, что на пике пандемии скорая помощь принимала в 2,5-3 раза больше обращений, чем в другие периоды пиковых нагрузок.Исследование размещено на сайте <a href="https://www.ranepa.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РАНХиГС</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579711461.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709187_216:338:2496:2048_1400x0_80_0_0_c6c61d9c2bd8219d91dc7a9466788fba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о работе скорых на пике пандемии

13:31 22.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Машины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на пике пандемии скорая помощь принимала в 2,5-3 раза больше обращений, чем в другие периоды пиковых нагрузок.

"Скорая помощь на пике нагрузки принимала в 2,5–3 раза больше обращений, чем в прошлые периоды пиковых нагрузок. При этом была также перераспределена нагрузка на неотложную помощь, а неотложные бригады в большинстве регионов, где органы управления здравоохранением столкнулись с возросшим потоком обращений, были усилены дополнительным автотранспортом и бригадами", - сказал он в интервью, опубликованном в исследовании "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России".

Исследование размещено на сайте РАНХиГС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 10:37Распространение нового коронавируса
Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Лента новостейМолния