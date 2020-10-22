В Москве ИИ будет помогать скорой обрабатывать вызовы пациентов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова разработала уникальный алгоритм опроса пациентов с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова получила патент на разработанный медицинский комплекс для оперативной помощи пациенту, находящемуся вне зоны медицинской организации. По сути, эта система представляет собой специальные алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта, разработанные на основе всех вариантов обращений, с которыми сталкивается скорая помощь", - говорится в сообщении.
Как отмечает главный врач Станции скорой помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов, применение искусственного интеллекта позволит сократит время обработки вызовов.
"Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи", - сказал Плавунов, чьи словам приводит пресс-служба.
Отмечается, что система работает следующим образом: в Единый городской диспетчерский центр московской скорой помощи поступают обращения от граждан, диспетчеры обрабатывают вызовы — задают вопросы согласно разработанному алгоритму, ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб, система анализирует сведения в режиме online с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод: экстренный или неотложный.
"Технический результат при использовании этого изобретения — сокращение времени прибытия к пациенту бригады скорой или неотложной медицинской помощи, а также оказание специализированной медицинской помощи. Все это возможно с использованием централизованного управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.