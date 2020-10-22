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В Москве ИИ будет помогать скорой обрабатывать вызовы пациентов
Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова разработала уникальный алгоритм опроса пациентов с применением искусственного интеллекта, сообщает... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:51
2020-10-22T12:51
николай плавунов
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова разработала уникальный алгоритм опроса пациентов с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Как отмечает главный врач Станции скорой помощи имени А.С. Пучкова <a href="http://ria.ru/person_nikolay-plavunov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Плавунов</a>, применение искусственного интеллекта позволит сократит время обработки вызовов.Отмечается, что система работает следующим образом: в Единый городской диспетчерский центр московской скорой помощи поступают обращения от граждан, диспетчеры обрабатывают вызовы — задают вопросы согласно разработанному алгоритму, ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб, система анализирует сведения в режиме online с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод: экстренный или неотложный.
https://ria.ru/20201021/medizdelie-1580791955.html
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николай плавунов, общество

В Москве ИИ будет помогать скорой обрабатывать вызовы пациентов

12:51 22.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова разработала уникальный алгоритм опроса пациентов с применением искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова получила патент на разработанный медицинский комплекс для оперативной помощи пациенту, находящемуся вне зоны медицинской организации. По сути, эта система представляет собой специальные алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта, разработанные на основе всех вариантов обращений, с которыми сталкивается скорая помощь", - говорится в сообщении.
Как отмечает главный врач Станции скорой помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов, применение искусственного интеллекта позволит сократит время обработки вызовов.
"Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи", - сказал Плавунов, чьи словам приводит пресс-служба.
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Отмечается, что система работает следующим образом: в Единый городской диспетчерский центр московской скорой помощи поступают обращения от граждан, диспетчеры обрабатывают вызовы — задают вопросы согласно разработанному алгоритму, ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб, система анализирует сведения в режиме online с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод: экстренный или неотложный.
"Технический результат при использовании этого изобретения — сокращение времени прибытия к пациенту бригады скорой или неотложной медицинской помощи, а также оказание специализированной медицинской помощи. Все это возможно с использованием централизованного управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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