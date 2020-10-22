В Москве ИИ будет помогать скорой обрабатывать вызовы пациентов

"Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи", - сказал Плавунов, чьи словам приводит пресс-служба.