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https://ria.ru/20201022/skobtseva-1581018642.html
Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:44
2020-10-22T16:09
культура
умерла ирина скобцева
ирина скобцева
москва
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Народную артистку РСФСР <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирину Скобцеву</a> похоронили на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Скобцева скончалась 20 октября на 94 году жизни.Отпевание актрисы прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.Прощание на кладбище прошло без речей, в тишине - только поминальная служба. Траурные венки прислали президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, Министерство культуры, правительство Московской области, Первый канал, <a href="http://ria.ru/organization_SHkola_studija_MKHAT/" target="_blank" data-auto="true">Школа-студии МХАТ</a>, киностудия "Мосфильм".Со Скобцевой простились ее сын режиссер <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федор Бондарчук</a>, внуки - <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бондарчук</a>, <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Krjukov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Крюков</a>, режиссеры <a href="http://ria.ru/person_Pavel_CHukhrajj/" target="_blank" data-auto="true">Павел Чухрай</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Учитель</a>, актер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a>, продюсер <a href="http://ria.ru/person_Igor_Ugolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Угольников</a>, ректор школы - студии МХАТ <a href="http://ria.ru/person_Zolotovickijj_Igor/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Золотовицкий</a>, продюсер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Rodnjanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Роднянский</a>, режиссер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Menshov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Меньшов</a> и многие другие."Таких актрис в ближайшее время видимо не будет, к сожалению. Уникальная актриса, уникальная семья и что удивительно, она умерла в один день своим мужем Сергеем Бондарчуком - мистика какая-то, я сколько живу не знаю ни одного такого случая", - сказал журналистам Чухрай."Общаясь с ней, когда она была уже в возрасте, мудрости и иронии было так много. Она была замечательная, красивая актриса и очень разноплановая. Наша Софи Лорен, как ее сравнивали с мировыми красавицами", - отметил Золотовицкий.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком.Скобцева сыграла в кино около 100 ролей, в таких фильмах как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многие другие.
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html
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умерла ирина скобцева, ирина скобцева, москва

Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище

15:44 22.10.2020 (обновлено: 16:09 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМогила народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой на Новодевичьем кладбище
Могила народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Скобцева скончалась 20 октября на 94 году жизни.
Отпевание актрисы прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Прощание на кладбище прошло без речей, в тишине - только поминальная служба. Траурные венки прислали президент России Владимир Путин, Министерство культуры, правительство Московской области, Первый канал, Школа-студии МХАТ, киностудия "Мосфильм".
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме Война и мир. 1966 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 15:34Культура
Звезда, жена и мать. Блистательный путь актрисы Ирины Скобцевой
Со Скобцевой простились ее сын режиссер Федор Бондарчук, внуки - Сергей Бондарчук, Константин Крюков, режиссеры Павел Чухрай, Алексей Учитель, актер Сергей Гармаш, продюсер Игорь Угольников, ректор школы - студии МХАТ Игорь Золотовицкий, продюсер Александр Роднянский, режиссер Владимир Меньшов и многие другие.
"Таких актрис в ближайшее время видимо не будет, к сожалению. Уникальная актриса, уникальная семья и что удивительно, она умерла в один день своим мужем Сергеем Бондарчуком - мистика какая-то, я сколько живу не знаю ни одного такого случая", - сказал журналистам Чухрай.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПохороны народной артистки РСФСР И. Скобцевой
Похороны народной артистки РСФСР И. Скобцевой - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Похороны народной артистки РСФСР И. Скобцевой
"Общаясь с ней, когда она была уже в возрасте, мудрости и иронии было так много. Она была замечательная, красивая актриса и очень разноплановая. Наша Софи Лорен, как ее сравнивали с мировыми красавицами", - отметил Золотовицкий.
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком.
Скобцева сыграла в кино около 100 ролей, в таких фильмах как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многие другие.
Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона - актриса Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 12:14
Биография Ирины Скобцевой
 
КультураУмерла Ирина СкобцеваИрина СкобцеваМосква
 
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