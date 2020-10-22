https://ria.ru/20201022/skobtseva-1581018642.html

Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:44

2020-10-22T15:44

2020-10-22T16:09

культура

умерла ирина скобцева

ирина скобцева

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581014197_0:185:3000:1872_1400x0_80_0_0_e471dcc449e7f0d416dd43179a59affe.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Народную артистку РСФСР <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирину Скобцеву</a> похоронили на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Скобцева скончалась 20 октября на 94 году жизни.Отпевание актрисы прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.Прощание на кладбище прошло без речей, в тишине - только поминальная служба. Траурные венки прислали президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, Министерство культуры, правительство Московской области, Первый канал, <a href="http://ria.ru/organization_SHkola_studija_MKHAT/" target="_blank" data-auto="true">Школа-студии МХАТ</a>, киностудия "Мосфильм".Со Скобцевой простились ее сын режиссер <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федор Бондарчук</a>, внуки - <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бондарчук</a>, <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Krjukov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Крюков</a>, режиссеры <a href="http://ria.ru/person_Pavel_CHukhrajj/" target="_blank" data-auto="true">Павел Чухрай</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Учитель</a>, актер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a>, продюсер <a href="http://ria.ru/person_Igor_Ugolnikov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Угольников</a>, ректор школы - студии МХАТ <a href="http://ria.ru/person_Zolotovickijj_Igor/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Золотовицкий</a>, продюсер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Rodnjanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Роднянский</a>, режиссер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Menshov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Меньшов</a> и многие другие."Таких актрис в ближайшее время видимо не будет, к сожалению. Уникальная актриса, уникальная семья и что удивительно, она умерла в один день своим мужем Сергеем Бондарчуком - мистика какая-то, я сколько живу не знаю ни одного такого случая", - сказал журналистам Чухрай."Общаясь с ней, когда она была уже в возрасте, мудрости и иронии было так много. Она была замечательная, красивая актриса и очень разноплановая. Наша Софи Лорен, как ее сравнивали с мировыми красавицами", - отметил Золотовицкий.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком.Скобцева сыграла в кино около 100 ролей, в таких фильмах как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многие другие.

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина скобцева, ирина скобцева, москва