Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/skobtseva-1580965295.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Ирины Скобцевой, назвав ее одной из самых красивых и... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:53
2020-10-22T11:53
умерла ирина скобцева
михаил мишустин
ирина скобцева
борис годунов
тула
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580612740_0:578:2047:1729_1400x0_80_0_0_7fa69a61741890e0112ee36ff12c49c2.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Скобцевой</a>, назвав ее одной из самых красивых и обаятельных актрис отечественного кинематографа, сообщается на сайте кабмина.Народная артистка скончалась во вторник на 94-м году жизни.Как отметил премьер, Ирина Скобцева создала множество ярких, запоминающихся образов и в каждой роли была убедительна и неповторима, умела находить путь к сердцам зрителей.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "<a href="http://ria.ru/person_Boris_Godunov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Годунов</a>" и многих других.
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580732003.html
тула
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580612740_0:386:2047:1921_1400x0_80_0_0_12571d84015415d7150741e0255b6c98.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умерла ирина скобцева, михаил мишустин, ирина скобцева, борис годунов, тула

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой

11:53 22.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковКиноактриса Ирина Константиновна Скобцева на XXI Московском международном кинофестивале в Киноконцертном зале "Пушкинский" (19-29 июля 1999 года)
Киноактриса Ирина Константиновна Скобцева на XXI Московском международном кинофестивале в Киноконцертном зале Пушкинский (19-29 июля 1999 года) - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Ирины Скобцевой, назвав ее одной из самых красивых и обаятельных актрис отечественного кинематографа, сообщается на сайте кабмина.
Народная артистка скончалась во вторник на 94-м году жизни.
"Блистательная, утончённая, Ирина Константиновна была одной из самых красивых и обаятельных актрис отечественного кинематографа, которую любили миллионы людей не только у нас в стране, но и далеко за её пределами. Успех, мировое признание пришли к Ирине Скобцевой как заслуженная награда за уникальный талант и мастерство, способность буквально жить в кадре, передавать чувства своих героинь", - говорится в телеграмме.
Как отметил премьер, Ирина Скобцева создала множество ярких, запоминающихся образов и в каждой роли была убедительна и неповторима, умела находить путь к сердцам зрителей.
Народная артистка РСФСР, актриса Ирина Константиновна Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 21:07
Путин назвал Скобцеву человеком яркого дарования
"Ирины Константиновны больше нет с нами, но остались фильмы с её участием, которые ещё очень долго будут смотреть. Осталась светлая память об этой выдающейся актрисе, добром и сердечном человеке", - добавляется в телеграмме.
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
Памяти Ирины Скобцевой
© РИА Новости

Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955

Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона - актриса Ирина Скобцева
1 из 12

Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955

© РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в кинофильме Иван Франко
2 из 12

Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957

Кадр из кинофильма Поединок
3 из 12

Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Озерский

Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959

Актриса Ирина Скобцева в главной роли в фильме Аннушка (режиссер Борис Барнет).
4 из 12

Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Ю. Гончаров / Перейти в фотобанк

Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959

Кадр из фильма Заре навстречу
5 из 12

Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959

© РИА Новости / Ю. Гончаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960

Борис Бархатов (слева) в роли Сережи, Ирина Скобцева (справа) в роли Марьяны на съемках фильма Сережа
6 из 12

Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960

© РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961

Ирина Скобцева Владимир Емельянов
7 из 12

Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967  / Перейти в фотобанк

Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965

Ирина Скобцева, Василий Лановой и Людмила Савельева в фильме Война и мир
8 из 12

Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965

© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968

Ирина Скобцева и Евгений Леонов в фильме Зигзаг удачи
9 из 12

Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973

Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме Молчание доктора Ивенса
10 из 12

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ю. Гончаров / Перейти в фотобанк

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974

Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (справа) на съемках фильма Выбор цели
11 из 12

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974

© РИА Новости / Ю. Гончаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980

Юрий Богатырев (слева) в роли Бориса и Ирина Скобцева (справа) в роли матери Бориса на съемках художественного фильма Мой папа – идеалист
12 из 12

Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 12

Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955

© РИА Новости
2 из 12

Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 12

Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 12

Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959

© РИА Новости / Михаил Озерский
5 из 12

Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959

© РИА Новости / Ю. Гончаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960

© РИА Новости
7 из 12

Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965

© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 12

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 12

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974

© РИА Новости / Ю. Гончаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
Умерла Ирина СкобцеваМихаил МишустинИрина СкобцеваБорис ГодуновТула
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Лента новостейМолния