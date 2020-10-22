https://ria.ru/20201022/skobtseva-1580965295.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Ирины Скобцевой, назвав ее одной из самых красивых и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:53

2020-10-22T11:53

2020-10-22T11:53

умерла ирина скобцева

михаил мишустин

ирина скобцева

борис годунов

тула

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Скобцевой</a>, назвав ее одной из самых красивых и обаятельных актрис отечественного кинематографа, сообщается на сайте кабмина.Народная артистка скончалась во вторник на 94-м году жизни.Как отметил премьер, Ирина Скобцева создала множество ярких, запоминающихся образов и в каждой роли была убедительна и неповторима, умела находить путь к сердцам зрителей.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "<a href="http://ria.ru/person_Boris_Godunov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Годунов</a>" и многих других.

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580732003.html

тула

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина скобцева, михаил мишустин, ирина скобцева, борис годунов, тула