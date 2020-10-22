Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой
Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955
Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955
Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956
Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956
Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957
Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957
Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959
Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959
Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959
Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959
Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960
Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960
Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961
Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961
Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965
Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965
Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968
Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974
Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980
Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980
Дебютная роль Ирины Скобцевой – Дездемона. Кадр из фильма "Отелло". Режиссер Сергей Юткевич. 1955
Сергей Бондарчук в роли Ивана Франко и Ирина Скобцева в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко". 1956
Ирина Скобцева в роли Шурочки и Юрий Пузырев в роли Ромашова в фильме "Поединок" по одноименной повести А.И. Куприна. Режиссер Владимир Петров. 1957
Ирина Скобцева в главной роли в фильме "Аннушка". Режиссер Борис Барнет. 1959
Актрисы Ирина Скобцева и Татьяна Конюхова в фильме "Заре навстречу" по одноименному роману В.М. Кожевникова. Режиссер Татьяна Лукашевич. 1959
Борис Бархатов в роли Сережи, Ирина Скобцева в роли Марьяны на съемках фильма "Сережа". Режиссеры Георгий Данелия и Игорь Таланкин. 1960
Ирина Скобцева в роли Сузи и Владимир Емельянов в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших". 1961
Ирина Скобцева в роли Элен, Василий Лановой в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. 1965
Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи". Режиссер Эльдар Рязанов. 1968
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Молчание доктора Ивенса". Режиссер Будимир Метальников. 1973
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма "Выбор цели". Режиссер Игорь Таланкин. 1974
Юрий Богатырев в роли Бориса и Ирина Скобцева в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа – идеалист". Режиссер Владимир Бортко. 1980