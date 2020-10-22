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Путин прокомментировал санкции против Сирии
Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости снятия санкционных ограничений в период пандемии коронавируса, вспомнил о действующих рестрикциях в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:44
2020-10-22T19:13
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
башар асад
владимир путин
венесуэла
сирия
иран
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>, говоря о необходимости снятия санкционных ограничений в период пандемии коронавируса, вспомнил о действующих рестрикциях в отношении президента Сирии <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башара Асада</a>: лидер РФ удивился, причем здесь руководство САР, когда страдают обычные люди, и призвал помочь гуманитарными ресурсами, в частности, деньгами на медицину."По политическим соображением все равно публично будут говорить "нет, надо сохранять" какие-то ограничения против Ирана, Венесуэлы, против там (президента Сирии Башара) Асада. Ну причем здесь Асад, если народ простой страдает? Дайте хотя бы медикаменты, дайте технологии, дайте хотя бы минимальные кредиты на ресурсы целевым образом, на медицину. Нет", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_k" target="_blank">Валдай</a>".
https://ria.ru/20201022/rezolyutsiya-1580962721.html
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, башар асад, владимир путин, венесуэла, сирия, иран, в мире

Путин прокомментировал санкции против Сирии

18:44 22.10.2020 (обновлено: 19:13 22.10.2020)
 
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : SANA
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости снятия санкционных ограничений в период пандемии коронавируса, вспомнил о действующих рестрикциях в отношении президента Сирии Башара Асада: лидер РФ удивился, причем здесь руководство САР, когда страдают обычные люди, и призвал помочь гуманитарными ресурсами, в частности, деньгами на медицину.
"По политическим соображением все равно публично будут говорить "нет, надо сохранять" какие-то ограничения против Ирана, Венесуэлы, против там (президента Сирии Башара) Асада. Ну причем здесь Асад, если народ простой страдает? Дайте хотя бы медикаменты, дайте технологии, дайте хотя бы минимальные кредиты на ресурсы целевым образом, на медицину. Нет", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияБашар АсадВладимир ПутинВенесуэлаСирияИранВ мире
 
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