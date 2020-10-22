https://ria.ru/20201022/siriya-1581066307.html
Путин прокомментировал санкции против Сирии
Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости снятия санкционных ограничений в период пандемии коронавируса, вспомнил о действующих рестрикциях в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:44
2020-10-22T18:44
2020-10-22T19:13
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
башар асад
владимир путин
венесуэла
сирия
иран
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>, говоря о необходимости снятия санкционных ограничений в период пандемии коронавируса, вспомнил о действующих рестрикциях в отношении президента Сирии <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башара Асада</a>: лидер РФ удивился, причем здесь руководство САР, когда страдают обычные люди, и призвал помочь гуманитарными ресурсами, в частности, деньгами на медицину."По политическим соображением все равно публично будут говорить "нет, надо сохранять" какие-то ограничения против Ирана, Венесуэлы, против там (президента Сирии Башара) Асада. Ну причем здесь Асад, если народ простой страдает? Дайте хотя бы медикаменты, дайте технологии, дайте хотя бы минимальные кредиты на ресурсы целевым образом, на медицину. Нет", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_k" target="_blank">Валдай</a>".
https://ria.ru/20201022/rezolyutsiya-1580962721.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, башар асад, владимир путин, венесуэла, сирия, иран, в мире