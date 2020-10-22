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ФАС оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:22
2020-10-22T16:22
цум (москва)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок, говорится в сообщении ведомства.Сумма штрафа при этом не уточняется."Речь идет о глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли. В связи с этим мы налаживаем сотрудничество при проведении этого расследования с зарубежными коллегами. Попытки затянуть расследование, не предоставляя антимонопольному органу необходимую информацию, будут впредь пресекаться административными штрафами", - прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями регулятора Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.
https://realty.ria.ru/20201020/shtraf-1580638433.html
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цум (москва), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия

ФАС оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury

16:22 22.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦентральный Универмаг Москвы
Центральный Универмаг Москвы - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС России вынесла штрафы ООО "Мэркури Классик", ООО "Мэркури Элит", ООО "Турбийон Холдинг" и ОАО "ТД ЦУМ" за отказ предоставить информацию по мотивированному требованию антимонопольного органа. Запрос о предоставлении информации ФАС России направила компаниям в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок", - говорится в сообщении.
Сумма штрафа при этом не уточняется.
"Речь идет о глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли. В связи с этим мы налаживаем сотрудничество при проведении этого расследования с зарубежными коллегами. Попытки затянуть расследование, не предоставляя антимонопольному органу необходимую информацию, будут впредь пресекаться административными штрафами", - прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями регулятора Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.
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ЦУМ (Москва)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
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