https://ria.ru/20201022/shtrafy-1581027124.html

ФАС оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:22

2020-10-22T16:22

2020-10-22T16:22

цум (москва)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых выездных проверок, говорится в сообщении ведомства.Сумма штрафа при этом не уточняется."Речь идет о глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли. В связи с этим мы налаживаем сотрудничество при проведении этого расследования с зарубежными коллегами. Попытки затянуть расследование, не предоставляя антимонопольному органу необходимую информацию, будут впредь пресекаться административными штрафами", - прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями регулятора Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20201020/shtraf-1580638433.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цум (москва), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия