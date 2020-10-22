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https://ria.ru/20201022/shpionazh-1580925844.html
Источник раскрыл подробности обвинения заподозренного в шпионаже украинца
Бывший профессиональный футболист с Украины Василий Василенко, которого обвинили в России в шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные еще... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T03:29
2020-10-22T03:40
василий василенко
россия
бердянск
москва
украина
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Бывший профессиональный футболист с Украины <a href="http://ria.ru/person_vasiliy-vasilenko/" target="_blank" data-auto="true">Василий Василенко</a>, которого обвинили в России в шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные еще при СССР, заявил РИА Новости информированный источник.Он пояснил, что Василенко должен был за вознаграждение приобрести списанное в России "определенное крупногабаритное военное оборудование", о продаже которого стало известно в интернете. По словам источника, работал сайт с соответствующим предложением.Источник также добавил, что задержанный не признает себя виновным в инкриминируемом преступлении.По данным из картотеки столичных судов, Василенко арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса). Детали с самого начала не уточнялись.Позже задержание украинца продлили уже по делу о шпионаже, за который ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении мужчины.На сайтах с футбольной статистикой указано, что Василенко в качестве защитника выступал за "Дружбу" из <a href="http://ria.ru/location_Berdjansk/" target="_blank" data-auto="true">Бердянска</a>, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие партнеры Василенко по клубам рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html
россия
бердянск
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украина
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василий василенко, россия, бердянск, москва, украина, происшествия

Источник раскрыл подробности обвинения заподозренного в шпионаже украинца

03:29 22.10.2020 (обновлено: 03:40 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший профессиональный футболист с Украины Василий Василенко, которого обвинили в России в шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные еще при СССР, заявил РИА Новости информированный источник.
"Изначально Василенко задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования. Он приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет отношение к министерству обороны Украины, имеет с министерством тендерные отношения", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что Василенко должен был за вознаграждение приобрести списанное в России "определенное крупногабаритное военное оборудование", о продаже которого стало известно в интернете. По словам источника, работал сайт с соответствующим предложением.
"Данное оборудование было разработано в СССР в 60-х, оно до сих пор закупается у России многими странами, огневой мощи не имеет. Василенко был задержан в Москве, позже его обвинили в шпионаже в пользу министерства обороны Украины", — продолжил собеседник РИА Новости.
Источник также добавил, что задержанный не признает себя виновным в инкриминируемом преступлении.
По данным из картотеки столичных судов, Василенко арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса). Детали с самого начала не уточнялись.
Позже задержание украинца продлили уже по делу о шпионаже, за который ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении мужчины.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что Василенко в качестве защитника выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие партнеры Василенко по клубам рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.
Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.
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Василий ВасиленкоРоссияБердянскМоскваУкраинаПроисшествия
 
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