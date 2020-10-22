https://ria.ru/20201022/shpionazh-1580925844.html

Источник раскрыл подробности обвинения заподозренного в шпионаже украинца

Бывший профессиональный футболист с Украины Василий Василенко, которого обвинили в России в шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные еще... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T03:29

2020-10-22T03:29

2020-10-22T03:40

василий василенко

россия

бердянск

москва

украина

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Бывший профессиональный футболист с Украины <a href="http://ria.ru/person_vasiliy-vasilenko/" target="_blank" data-auto="true">Василий Василенко</a>, которого обвинили в России в шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные еще при СССР, заявил РИА Новости информированный источник.Он пояснил, что Василенко должен был за вознаграждение приобрести списанное в России "определенное крупногабаритное военное оборудование", о продаже которого стало известно в интернете. По словам источника, работал сайт с соответствующим предложением.Источник также добавил, что задержанный не признает себя виновным в инкриминируемом преступлении.По данным из картотеки столичных судов, Василенко арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса). Детали с самого начала не уточнялись.Позже задержание украинца продлили уже по делу о шпионаже, за который ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении мужчины.На сайтах с футбольной статистикой указано, что Василенко в качестве защитника выступал за "Дружбу" из <a href="http://ria.ru/location_Berdjansk/" target="_blank" data-auto="true">Бердянска</a>, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие партнеры Василенко по клубам рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577666838.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий василенко, россия, бердянск, москва, украина, происшествия