https://ria.ru/20201022/shos-1580943222.html
Путин обратился с приветствием к межпартийному форуму ШОС+
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам международного межпартийного форума "ШОС+" заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:10
2020-10-22T10:10
2020-10-22T10:37
дмитрий медведев
борис грызлов
единая россия
шос
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_0:153:2608:1620_1400x0_80_0_0_cca50bbc1a8660cafa7a7b8b144d6335.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> в приветствии участникам международного межпартийного форума <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank">"ШОС+"</a> заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с коронавирусом.Приветствие главы государства зачитал председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.Путин отметил, что участникам форума предстоит обсудить ключевые вопросы экономического и социального сотрудничества, наладить обмен передовым опытом работы по укреплению институтов парламентаризма."Рассчитываю, что проект "ШОС+" станет значимым и перспективным направлением межпартийного диалога, а идеи и инициативы, выдвинутые в ходе ваших конструктивных дискуссий, получат практическую реализацию на благо наших стран и народов", - заметил президент РФ.Владимир Путин считает формат Международного межпартийного форума "ШОС+", предложенный партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", весьма востребованным.Владимир Путин подчеркнул, что укрепление отношений с партнерами по ШОС является одним из стратегических приоритетов российской внешней политики.Провести межпартийный форум "ШОС+" предложил председатель ЕР <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>. Эту инициативу поддержали лидеры основных правящих парламентских партий стран ШОС. Форум, который начинается в четверг, продлится два дня, в нем примут участие порядка 50 стран. Главы политических партий обсудят поддержку "зеленых" технологий, преодоление социально-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также объединение усилий в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями и развитие цифровых технологий в интересах человека.
https://ria.ru/20200915/kiberbezopasnost-1577270454.html
https://ria.ru/20200910/lavrov-1577031544.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_123:0:2486:1772_1400x0_80_0_0_199bdff0f3c116714d15ba2f4b32f965.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, борис грызлов, единая россия, шос, владимир путин, политика
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в приветствии участникам международного межпартийного форума "ШОС+"
заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с коронавирусом.
Приветствие главы государства зачитал председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.
"Отдельное внимание необходимо уделить проблематике повышения уровня и качества жизни людей, развития систем здравоохранения, с особым упором на координацию международных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в приветствии главы государства.
Путин отметил, что участникам форума предстоит обсудить ключевые вопросы экономического и социального сотрудничества, наладить обмен передовым опытом работы по укреплению институтов парламентаризма.
"Рассчитываю, что проект "ШОС+" станет значимым и перспективным направлением межпартийного диалога, а идеи и инициативы, выдвинутые в ходе ваших конструктивных дискуссий, получат практическую реализацию на благо наших стран и народов", - заметил президент РФ.
Владимир Путин считает формат Международного межпартийного форума "ШОС+", предложенный партией "Единая Россия
", весьма востребованным.
"Считаю проект "ШОС +", предложенный партией "Единая Россия", весьма востребованным. Важно, что эта инициатива получила широкую поддержку со стороны представителей политических партий и парламентских фракций, общественных деятелей, предпринимателей не только из стран ШОС, но из многих других государств", - говорится в приветствии главы государства.
Владимир Путин подчеркнул, что укрепление отношений с партнерами по ШОС является одним из стратегических приоритетов российской внешней политики.
"Наша страна, председательствующая в этом году в ШОС, выступает за наращивание всего комплекса многоплановых связей в рамках этого объединения, а также за углубление его взаимодействия с другими членами международного сообщества", - отметил Путин.
Провести межпартийный форум "ШОС+" предложил председатель ЕР Дмитрий Медведев
. Эту инициативу поддержали лидеры основных правящих парламентских партий стран ШОС. Форум, который начинается в четверг, продлится два дня, в нем примут участие порядка 50 стран. Главы политических партий обсудят поддержку "зеленых" технологий, преодоление социально-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также объединение усилий в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями и развитие цифровых технологий в интересах человека.