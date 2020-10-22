https://ria.ru/20201022/shos-1580943222.html

Путин обратился с приветствием к межпартийному форуму ШОС+

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам международного межпартийного форума "ШОС+" заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам... РИА Новости, 22.10.2020

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дмитрий медведев

борис грызлов

единая россия

шос

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> в приветствии участникам международного межпартийного форума <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank">"ШОС+"</a> заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с коронавирусом.Приветствие главы государства зачитал председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.Путин отметил, что участникам форума предстоит обсудить ключевые вопросы экономического и социального сотрудничества, наладить обмен передовым опытом работы по укреплению институтов парламентаризма."Рассчитываю, что проект "ШОС+" станет значимым и перспективным направлением межпартийного диалога, а идеи и инициативы, выдвинутые в ходе ваших конструктивных дискуссий, получат практическую реализацию на благо наших стран и народов", - заметил президент РФ.Владимир Путин считает формат Международного межпартийного форума "ШОС+", предложенный партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", весьма востребованным.Владимир Путин подчеркнул, что укрепление отношений с партнерами по ШОС является одним из стратегических приоритетов российской внешней политики.Провести межпартийный форум "ШОС+" предложил председатель ЕР <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>. Эту инициативу поддержали лидеры основных правящих парламентских партий стран ШОС. Форум, который начинается в четверг, продлится два дня, в нем примут участие порядка 50 стран. Главы политических партий обсудят поддержку "зеленых" технологий, преодоление социально-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также объединение усилий в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями и развитие цифровых технологий в интересах человека.

https://ria.ru/20200915/kiberbezopasnost-1577270454.html

https://ria.ru/20200910/lavrov-1577031544.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, борис грызлов, единая россия, шос, владимир путин, политика