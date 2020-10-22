https://ria.ru/20201022/shkaf-1580940765.html

Медики оценили состояние девочки, которую мать полгода держала в шкафу

Шестимесячная девочка, найденная в шкафу в городе Карпинске Свердловской области, находится в стабильном состоянии, с момента госпитализации она прибавила 800... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:42

2020-10-22T09:42

2020-10-22T12:04

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

карпинск

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Шестимесячная девочка, найденная в шкафу в городе Карпинске <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, находится в стабильном состоянии, с момента госпитализации она прибавила 800 граммов в весе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1.Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска Свердловской области, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>.Ранее врачи отмечали, что девочка была доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3,1 килограмма. Спустя три дня после госпитализации ребенка из реанимации перевели в гастроэнтерологическое отделение.

https://ria.ru/20201011/mladenets-1579326605.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/proisshestviya-1579102928.html

свердловская область

карпинск

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание. 2020-10-22T09:42 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, карпинск, екатеринбург, происшествия