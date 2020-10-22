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Медики оценили состояние девочки, которую мать полгода держала в шкафу
Шестимесячная девочка, найденная в шкафу в городе Карпинске Свердловской области, находится в стабильном состоянии, с момента госпитализации она прибавила 800... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:42
2020-10-22T12:04
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
карпинск
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Шестимесячная девочка, найденная в шкафу в городе Карпинске <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, находится в стабильном состоянии, с момента госпитализации она прибавила 800 граммов в весе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1.Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска Свердловской области, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a>.Ранее врачи отмечали, что девочка была доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3,1 килограмма. Спустя три дня после госпитализации ребенка из реанимации перевели в гастроэнтерологическое отделение.
https://ria.ru/20201011/mladenets-1579326605.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/proisshestviya-1579102928.html
свердловская область
карпинск
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Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу
Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание.
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, карпинск, екатеринбург, происшествия

Медики оценили состояние девочки, которую мать полгода держала в шкафу

09:42 22.10.2020 (обновлено: 12:04 22.10.2020)
 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Шестимесячная девочка, найденная в шкафу в городе Карпинске Свердловской области, находится в стабильном состоянии, с момента госпитализации она прибавила 800 граммов в весе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1.
Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска Свердловской области, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.
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Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу Екатеринбурга.

"Состояние ребенка стабильное. Ест, спит. Вес набирает — с момента нахождение у нас в ОДКБ (прибавила в весе. — Прим. ред.) порядка 800 граммов", — сказала собеседница агентства.

Ранее врачи отмечали, что девочка была доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3,1 килограмма. Спустя три дня после госпитализации ребенка из реанимации перевели в гастроэнтерологическое отделение.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьКарпинскЕкатеринбургПроисшествия
 
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