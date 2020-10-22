https://ria.ru/20201022/shiny-1580918721.html
Эксперт рассказал, когда надо менять резину на зимнюю
Менять резину на зимнюю следует, как только среднесуточная температура падает ниже пяти-семи градусов по Цельсию, заявил в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T03:22
2020-10-22T03:22
2020-10-22T11:22
егор васильев
россия
авто
зима
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Когда на самом деле надо менять резину на зимнюю?
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Менять резину на зимнюю следует, как только среднесуточная температура падает ниже пяти-семи градусов по Цельсию, заявил в беседе с агентством "<a href="http://1prime.ru/business/20201022/832197019.html" target="_blank">Прайм</a>" автомобильный эксперт <a href="http://ria.ru/person_egor-vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Егор Васильев</a>.Он подчеркнул, что все производители шин рекомендуют руководствоваться этим правилом.Поэтому, отметил Васильев, нужно учесть этот фактор и скорректировать стиль управления автомобилем и сделать его более спокойным и аккуратным.
https://ria.ru/20201021/avtomobili-1580799399.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор васильев, россия, авто, зима