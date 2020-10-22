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Эксперт рассказал, когда надо менять резину на зимнюю
Менять резину на зимнюю следует, как только среднесуточная температура падает ниже пяти-семи градусов по Цельсию, заявил в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T03:22
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егор васильев
россия
авто
зима
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Когда на самом деле надо менять резину на зимнюю?
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Менять резину на зимнюю следует, как только среднесуточная температура падает ниже пяти-семи градусов по Цельсию, заявил в беседе с агентством "<a href="http://1prime.ru/business/20201022/832197019.html" target="_blank">Прайм</a>" автомобильный эксперт <a href="http://ria.ru/person_egor-vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Егор Васильев</a>.Он подчеркнул, что все производители шин рекомендуют руководствоваться этим правилом.Поэтому, отметил Васильев, нужно учесть этот фактор и скорректировать стиль управления автомобилем и сделать его более спокойным и аккуратным.
https://ria.ru/20201021/avtomobili-1580799399.html
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зима
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егор васильев, россия, авто, зима

Эксперт рассказал, когда надо менять резину на зимнюю

03:22 22.10.2020 (обновлено: 11:22 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСмена шин
Смена шин - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Менять резину на зимнюю следует, как только среднесуточная температура падает ниже пяти-семи градусов по Цельсию, заявил в беседе с агентством "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Он подчеркнул, что все производители шин рекомендуют руководствоваться этим правилом.

"При этом не стоит забывать о том, что самые низкие температуры обычно характерны для вечернего, ночного и утреннего времени. Днем же асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы", — добавил эксперт.

Поэтому, отметил Васильев, нужно учесть этот фактор и скорректировать стиль управления автомобилем и сделать его более спокойным и аккуратным.
Автомобили в павильоне автосалона - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 12:30
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Егор ВасильевРоссияАвтоЗима
 
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