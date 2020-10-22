https://ria.ru/20201022/sheremetev-1581008167.html
Депутата Мосгордумы Шереметьева признали виновным в мошенничестве
Замоскворецкий суд признал депутата Мосгордумы Олега Шереметьева виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:56
2020-10-22T14:56
2020-10-22T15:45
олег шереметьев
россия
московская городская дума
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Замоскворецкий суд признал депутата <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> <a href="http://ria.ru/person_oleg-sheremetev/" target="_blank" data-auto="true">Олега Шереметьева</a> виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сейчас чтение приговора продолжается, наказание, которое судья назначит депутату, будет названо в конце.Прокуратура запросила для депутата четыре года условно при том, что максимум, по УК РФ, ему грозит десять лет колонии.Замоскворецкий суд Москвы позднее приговорил Шереметьева к четырем годам условно.Согласно материалам дела, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы в размере от 350 до 600 тысяч рублей.В документы он вносил ложные, как считает следствие, сведения о выполнении помощником "особо важных и сложных заданий".В столичной прокуратуре отмечали, что обвиняемый ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые деньги подлежат выплате иным, работающим на общественных началах помощникам, в связи с чем их необходимо обналичивать и передавать ему.На самом же деле Шереметьев, как полагает следствие, присваивал деньги (всего – более 2 миллионов рублей) и "распоряжался ими по своему усмотрению".Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Депутат уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили.Потерпевшей стороной признана Мосгордума. В КПРФ же считают преследование депутата политически мотивированным.
https://ria.ru/20201021/markelov-1580841802.html
https://ria.ru/20201022/rosgvardiya-1580923611.html
https://ria.ru/20201020/abyzov-1580709963.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег шереметьев, россия, московская городская дума, происшествия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Замоскворецкий суд признал депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Шереметьев, находясь на должности депутата Московской городской думы, имея преступный умысел, совершил мошенничество", - начала зачитывать приговор Наталья Чепрасова.
Сейчас чтение приговора продолжается, наказание, которое судья назначит депутату, будет названо в конце.
Прокуратура запросила для депутата четыре года условно при том, что максимум, по УК РФ, ему грозит десять лет колонии.
Замоскворецкий суд Москвы позднее приговорил Шереметьева к четырем годам условно.
"Признать виновным по части 4 статьи 159 и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года… Наказание считать условным" - огласила приговор судья Наталья Чепрасова.
Согласно материалам дела, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы в размере от 350 до 600 тысяч рублей.
В документы он вносил ложные, как считает следствие, сведения о выполнении помощником "особо важных и сложных заданий".
В столичной прокуратуре отмечали, что обвиняемый ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые деньги подлежат выплате иным, работающим на общественных началах помощникам, в связи с чем их необходимо обналичивать и передавать ему.
На самом же деле Шереметьев, как полагает следствие, присваивал деньги (всего – более 2 миллионов рублей) и "распоряжался ими по своему усмотрению".
Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Депутат уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили.
Потерпевшей стороной признана Мосгордума. В КПРФ же считают преследование депутата политически мотивированным.