https://ria.ru/20201022/seti-1581105324.html

США обвинили Россию в кибератаках на сети местных властей

США вновь обвиняют Россию в попытках вторгнуться в сети местных властей на уровне штатов и муниципалитетов, говорится в совместном заявлении ФБР и министерства... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:27

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2020-10-22T23:30

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вновь обвиняют Россию в попытках вторгнуться в сети местных властей на уровне штатов и муниципалитетов, говорится в совместном заявлении <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> и министерства внутренней безопасности.Согласно их заявлению, речь идет о "постоянной угрозе, спонсируемой российским государством".Кроме местных властей, в числе потенциальных жертв названа индустрия авиации.В заявлении перечисляются псевдонимы неназванного хакера или группы хакеров - Berserk Bear, Energetic Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti и Koala. По заявлению ФБР и <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>, эта группа пользуется турецкими IP-адресами и по состоянию на 1 октября получила информацию как минимум с двух серверов. О каких серверах идёт речь, не уточняется.США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это опровергает.

https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580705207.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, сша, в мире