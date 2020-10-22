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США обвинили Россию в кибератаках на сети местных властей
США вновь обвиняют Россию в попытках вторгнуться в сети местных властей на уровне штатов и муниципалитетов, говорится в совместном заявлении ФБР и министерства... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:27
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россия
фбр
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вновь обвиняют Россию в попытках вторгнуться в сети местных властей на уровне штатов и муниципалитетов, говорится в совместном заявлении <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> и министерства внутренней безопасности.Согласно их заявлению, речь идет о "постоянной угрозе, спонсируемой российским государством".Кроме местных властей, в числе потенциальных жертв названа индустрия авиации.В заявлении перечисляются псевдонимы неназванного хакера или группы хакеров - Berserk Bear, Energetic Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti и Koala. По заявлению ФБР и <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>, эта группа пользуется турецкими IP-адресами и по состоянию на 1 октября получила информацию как минимум с двух серверов. О каких серверах идёт речь, не уточняется.США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это опровергает.
https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580705207.html
россия
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россия, фбр, сша, в мире

США обвинили Россию в кибератаках на сети местных властей

23:27 22.10.2020 (обновлено: 23:30 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США вновь обвиняют Россию в попытках вторгнуться в сети местных властей на уровне штатов и муниципалитетов, говорится в совместном заявлении ФБР и министерства внутренней безопасности.
Согласно их заявлению, речь идет о "постоянной угрозе, спонсируемой российским государством".
Кроме местных властей, в числе потенциальных жертв названа индустрия авиации.
В заявлении перечисляются псевдонимы неназванного хакера или группы хакеров - Berserk Bear, Energetic Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti и Koala. По заявлению ФБР и МВФ, эта группа пользуется турецкими IP-адресами и по состоянию на 1 октября получила информацию как минимум с двух серверов. О каких серверах идёт речь, не уточняется.
США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это опровергает.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 18:04
МИД связал обвинения в кибератаках с предвыборной кампанией в США
 
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