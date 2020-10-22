https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581091492.html

Британия присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против двух российских офицеров ГРУ и подразделения 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления РИА Новости, 22.10.2020

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россия

доминик рааб

евросоюз

главное разведывательное управление рф

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германия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> вслед за ЕС вводит санкции против двух российских офицеров <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> и подразделения 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое также называют APT 28 и Fancy Bear, которые они считают ответственными за кибератаки на парламент <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в 2015 году. Об этом говорится в заявлении британского МИД."Сегодняшние санкции были введены в соответствии с режимом ЕС и являются частью продолжающегося партнерства Великобритании со своими союзниками, чтобы послать сигнал России о том, что ее вредоносная киберактивность будет иметь последствия", - отмечается в заявлении.Санкции, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, вступают в силу немедленно."Великобритания стоит плечом к плечу с Германией и с нашими европейскими партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за кибератаки, направленные на подрыв Западных демократий. Это преступное поведение еще больше дискредитирует российское правительство", - заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a>.Ранее в четверг ЕС объявил санкции против "85-го главного центра спецопераций ГРУ", а также Дмитрия Бадина и Игоря Костюкова, которых в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> называют сотрудниками центра.МИД РФ заявлял, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не представил доказательств причастности России к хакерской атаке, и решительно отверг обвинения. Как ранее заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Krutskikh/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Крутских</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии. Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках и вмешательстве в демократические процессы.В конце мая <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> вызвал в ведомство посла РФ в Берлине <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Нечаева</a>. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундестаг</a> в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.

https://ria.ru/20201021/sanktsii-1580804172.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, доминик рааб, евросоюз, главное разведывательное управление рф, великобритания, германия, в мире