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https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581091492.html
Британия присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против двух российских офицеров ГРУ и подразделения 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:10
2020-10-22T21:10
россия
доминик рааб
евросоюз
главное разведывательное управление рф
великобритания
германия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> вслед за ЕС вводит санкции против двух российских офицеров <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> и подразделения 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое также называют APT 28 и Fancy Bear, которые они считают ответственными за кибератаки на парламент <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в 2015 году. Об этом говорится в заявлении британского МИД."Сегодняшние санкции были введены в соответствии с режимом ЕС и являются частью продолжающегося партнерства Великобритании со своими союзниками, чтобы послать сигнал России о том, что ее вредоносная киберактивность будет иметь последствия", - отмечается в заявлении.Санкции, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, вступают в силу немедленно."Великобритания стоит плечом к плечу с Германией и с нашими европейскими партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за кибератаки, направленные на подрыв Западных демократий. Это преступное поведение еще больше дискредитирует российское правительство", - заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a>.Ранее в четверг ЕС объявил санкции против "85-го главного центра спецопераций ГРУ", а также Дмитрия Бадина и Игоря Костюкова, которых в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> называют сотрудниками центра.МИД РФ заявлял, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не представил доказательств причастности России к хакерской атаке, и решительно отверг обвинения. Как ранее заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Krutskikh/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Крутских</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии. Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках и вмешательстве в демократические процессы.В конце мая <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> вызвал в ведомство посла РФ в Берлине <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Нечаева</a>. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундестаг</a> в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.
https://ria.ru/20201021/sanktsii-1580804172.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
россия
великобритания
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россия, доминик рааб, евросоюз, главное разведывательное управление рф, великобритания, германия, в мире

Британия присоединилась к новым санкциям ЕС против России

21:10 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против двух российских офицеров ГРУ и подразделения 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое также называют APT 28 и Fancy Bear, которые они считают ответственными за кибератаки на парламент Германии в 2015 году. Об этом говорится в заявлении британского МИД.
"Сегодняшние санкции были введены в соответствии с режимом ЕС и являются частью продолжающегося партнерства Великобритании со своими союзниками, чтобы послать сигнал России о том, что ее вредоносная киберактивность будет иметь последствия", - отмечается в заявлении.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 12:49
В Кремле прокомментировали новые санкции против "Северного потока — 2"
Санкции, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, вступают в силу немедленно.
"Великобритания стоит плечом к плечу с Германией и с нашими европейскими партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за кибератаки, направленные на подрыв Западных демократий. Это преступное поведение еще больше дискредитирует российское правительство", - заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.
Ранее в четверг ЕС объявил санкции против "85-го главного центра спецопераций ГРУ", а также Дмитрия Бадина и Игоря Костюкова, которых в Евросоюзе называют сотрудниками центра.
МИД РФ заявлял, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке, и решительно отверг обвинения. Как ранее заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии. Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках и вмешательстве в демократические процессы.
В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на Бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:03
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
 
РоссияДоминик РаабЕвросоюзГлавное разведывательное управление РФВеликобританияГерманияВ мире
 
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