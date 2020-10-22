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https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581061198.html
ЕС расширил санкции против России
Европейский союз ввел санкции против двух граждан России и одной организации, который подозревают в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Это следует из... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:23
2020-10-22T18:58
россия
евросоюз
главное разведывательное управление рф
германия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Европейский союз ввел санкции против двух граждан России и одной организации, который подозревают в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Речь идет о "85-м главном центре спецопераций <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a>", а также о Дмитрии Бадине и Игоре Костюкове, которых в ЕС считают сотрудниками этого центра. Вслед за Европой об аналогичных мерах объявила Великобритания.Как сообщали СМИ, хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку офиса Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку неприятной в контексте развития отношений с Москвой. В конце мая российского посла в Берлине <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank">Сергея Нечаева</a> вызвали в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank">МИД</a> Германии по делу о хакерской атаке. Дипломата проинформировали, что федеральное правительство в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank">Брюсселе</a> введет киберсанкции Евросоюза против лиц, ответственных за это "нападение", в том числе гражданина России Дмитрия Бадина: он, по информации ведомства, в 2015 году, будучи сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 участвовал во взломе.Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности России к этой атаке.Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Санкции вводят после единогласного одобрения всех стран-членов.
https://ria.ru/20201017/navalnyy-1580228741.html
https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
россия
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россия, евросоюз, главное разведывательное управление рф, германия, в мире

ЕС расширил санкции против России

18:23 22.10.2020 (обновлено: 18:58 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против двух граждан России и одной организации, который подозревают в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
Речь идет о "85-м главном центре спецопераций ГРУ", а также о Дмитрии Бадине и Игоре Костюкове, которых в ЕС считают сотрудниками этого центра. Вслед за Европой об аналогичных мерах объявила Великобритания.
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США поддержали решение ЕС ввести санкции из-за инцидента с Навальным
Как сообщали СМИ, хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку офиса Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку неприятной в контексте развития отношений с Москвой.
В конце мая российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по делу о хакерской атаке. Дипломата проинформировали, что федеральное правительство в Брюсселе введет киберсанкции Евросоюза против лиц, ответственных за это "нападение", в том числе гражданина России Дмитрия Бадина: он, по информации ведомства, в 2015 году, будучи сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 участвовал во взломе.
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Путин заявил, что Россия справится с санкциями
Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности России к этой атаке.
Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Санкции вводят после единогласного одобрения всех стран-членов.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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