https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html
Путин заявил, что Россия справится с санкциями
Россия справится с веденными против нее санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:21
2020-10-22T18:21
2020-10-22T19:36
выступление путина на заседании валдайского клуба
оон
россия
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия справится с веденными против нее санкциями, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в рамках дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_" target="_blank">Валдай</a>".В ходе беседы была затронута гуманитарная составляющая при разрешении международных разногласий."Мы же обращались и с площадки ООН хотя бы по гуманитарным соображениям, хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и в гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России - бог с ними, мы справимся с этим", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201022/sanktsii-1580995578.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, оон, россия, владимир путин, в мире